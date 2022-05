"The Walking Dead": Norman Reedus habló sobre la salida de Melissa McBride del spinoff centrado en Daryl y Carol

"Doce años es un calendario agotador", dijo Reedus a Fallon. "Quería tomarse un tiempo libre y lo está haciendo. Se lo merece".

La cadena había anunciado en 2020 que un spin-off centrado en Reedus y McBride que sucedería al programa principal de Walking Dead después de concluir su historia con una undécima temporada ampliada. Pero la semana pasada, AMC anunció que McBride ya no sería parte del programa , ya que mudarse a Europa, donde el spin-off se filmará este verano, "se volvió logísticamente insostenible".

Aún así, Reedus cree que este no es el final de la historia de Daryl-Carol. "Me imagino que esos personajes se volverán a encontrar en algún momento, e incluso podrían encontrarse con otros personajes en el futuro", dijo.

"Mientras tanto", agregó, "dijeron: 'Oye, ¿Quieres ir a una misión?' Y yo dije, 'Sí, vamos a una misión'".

No todos los fanáticos de The Walking Dead fueron tan comprensivos con la decisión de McBride. Jeffrey Dean Morgan, Negan en la serie, señaló en un tuit que algunos "habían ido demasiado lejos" en sus respuestas a la noticia. Al parecer, hubo quienes culparon a Reedus por la decisión de enviar la producción a Europa para estar cerca de su familia. (Reedus está casado con la actriz alemana Diane Kruger).

"¿Atacando a Norman por una mierda con la que no tiene NADA que ver? Melissa hizo una llamada que era solo de ella. Quiere/necesita un descanso. Respeta eso", tuiteó Morgan . "Factores involucrados que no son asunto de nadie. Norm, quien les ha dado más que nadie a todos ustedes. Simplemente MIERDA".

Enfatizó que Reedus "no tuvo nada que ver con elegir la ubicación". "Esa decisión tiene que ver con la historia, las ideas... DINERO. Eso es estudio/cadena. No actores", escribió. "Podemos decir sí y hacer, o no, y no hacer... QUIZÁS. A VECES. Si tenemos suerte y aún no tenemos contrato. Rara vez un actor tiene ese poder".

La serie derivada, ahora centrada en Daryl, se planea estrenar en 2023.