Tini Stoessel reunió a Leo Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez: de qué se trata el proyecto + Seguir en









Las cuatro figuras se juntaron en Miami para la producción, según contó Ángel de Brito en su programa .

El nuevo videoclip de Tini Stoessel reúne a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Susana Giménez en Miami.

Tini Stoessel logró reunir a grandes figuras de la televisión y deporte argentino. Para su nueva producción en Miami, la artista prepara un videoclip con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez. La noticia fue revelada por Ángel de Brito y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

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La noticia estalló en pleno vivo de LAM por América TV, cuando Ángel lanzó una lista de nombres que nadie esperaba: “Número uno, Leo Messi”, anunció, generando gritos en el piso. Sin dar respiro, añadió al segundo protagonista: “Rodrigo de Paul”. Sin embargo, esto era solo el principio de la revelación.

Enseguida sumó otros dos nombres: “Número tres, Tini Stoessel”, expresó, mientras las reacciones en el estudio seguían creciendo. Y finalmente completó lista: “Y número cuatro, Susana Giménez”. La combinación resultó tan inesperada que generó aplausos y comentarios entre los panelistas.

De Brito explicó que todos ellos forman parte de un mismo proyecto artístico que se está desarrollando en Miami: “Los cuatro juntos. Están ahora juntos. Recién hablé”, reveló. Y cuando en el estudio comenzaron a preguntarse cuál era el motivo del encuentro, finalmente dio la noticia que sorprendió a todos. “Mañana van a estar juntos y pasado van a estar juntos ¿Haciendo qué? Grabando el nuevo videoclip de Tini Stoessel”, reveló.

Tini Stoessel 1 Se viene un nuevo proyecto de Tini Stoessel. De qué se trata el nuevo proyecto de Tini Stoessel De acuerdo a Ángel de Brito, el proyecto consiste en el videoclip de una nueva canción de Tini, que todavía no fue presentada oficialmente. En el video participarán Messi, De Paul y Susana junto a la cantante, en una producción que se está filmando en Miami durante varios días.

“Messi, De Paul, Susana y Tini todos juntos en el mismo video”, reiteró De Brito. Aunque todavía no se conocen detalles sobre la trama o el concepto del videoclip, sí se sabe que las cuatro figuras tendrán participación actoral. “Van a actuar los cuatro”, explicó el periodista.