El exclusivo festejo de Susana Giménez por su cumpleaños en Madrid con cena íntima, famosos y lujo

La diva eligió la capital española para festejar un nuevo año de vida rodeada de amigos, flores, brindis y mensajes de figuras históricas del espectáculo.

Susana Giménez celebró sus 82 años en Madrid con una cena íntima y elegante junto a su círculo más cercano, en una velada marcada por el afecto, los brindis y los reencuentros. La conductora compartió imágenes del festejo en redes sociales, donde se la vio radiante, rodeada de flores y gestos de cariño, lejos de los grandes flashes.

La diva eligió la capital española para pasar su cumpleaños en un entorno reservado y cuidado , acompañada por amigos y personas clave de su historia personal y profesional.

En el encuentro estuvieron presentes Luis Cella y Bernarda Cella , hijos del histórico productor que la acompañó durante décadas en televisión, además de Marcelo Fernández , amigo de la conductora, Inés Hernández , su asistente de toda la vida, y el Ricardo Darín.

En el video que Susana publicó en sus redes se la ve llegar al restaurante con un conjunto ajustado en tonos tierra, elegante y sobrio, mientras es recibida con un gran ramo de flores y muestras de afecto por parte de los invitados.

La diva llegó al restaurante con un look en tonos tierra y fue recibida con flores y gestos de cariño.

La cena transcurrió en un clima de cercanía y complicidad. Entre charlas, risas y copas de vino, Susana se mostró relajada, disfrutando de los platos y de las anécdotas compartidas. Hubo tiempo para fotos grupales, abrazos y el tradicional momento de soplar las velitas , mientras los presentes cantaban el “Feliz cumpleaños” y la homenajeada pedía sus deseos.

626431658_18360583720204067_6256156726943313957_n El festejo transcurrió entre brindis, risas, fotos grupales y el clásico momento de soplar las velitas.

Los saludos de cumpleaños que recibió Susana Giménez

A lo largo de la jornada, la conductora recibió numerosos saludos públicos. Mirtha Legrand le dedicó un homenaje en sus redes sociales con una imagen retro en la que ambas aparecen sonrientes. En el mensaje, la Chiqui escribió: “¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos”, repasando décadas de trayectorias paralelas y encuentros dentro y fuera de cámara.

Desde la televisión, Moria Casán tampoco dejó pasar la fecha. En La Mañana con Moria, mientras cocinaba junto a Valentina Salezzi, expresó: “El día de los ñoquis, el cumpleaños de la Su”. Luego agregó: “Le mandamos un beso a la acuariana”, fiel a su estilo irónico y afectuoso.

susana gimenez (1)

Graciela Borges, gran amiga de Susana, compartió una foto juntas en sus historias de Instagram y escribió: “¡¡Feliz cumpleaños preciosa!! falta ya nada, pero igual siempre es una fiesta celebrarte”, reflejando el vínculo profundo que las une desde hace años.

Marley, por su parte, publicó un emotivo video con imágenes de viajes y momentos compartidos: desde el día en que Susana conoció a su ahijado Mirko, hasta cenas, encuentros familiares y la experiencia de volar juntos en globo en Capadocia. En el posteo, el conductor escribió: “¡Muy feliz cumple Susana Giménez, que lo pases genial en España y festejaremos pronto juntos! Mirko, Milenka, yo y toda la familia te amamos. ¡Que seas muy feliz!”.

La celebración en Madrid combinó elegancia, historia y afecto. Lejos de los grandes escenarios televisivos, Susana Giménez volvió a demostrar que su vigencia no solo se mide en pantalla, sino en el cariño que despierta y en la capacidad intacta de reunir a los suyos para celebrar la vida.