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16 de noviembre 2026 - 13:04

Todos los artistas argentinos nominados a los Grammy 2027 y su categoría

La música nacional tendrá una importante presencia en la próxima edición de los premios, con representantes de distintas generaciones y géneros.

CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez representarán a la música argentina en distintas categorías de los Grammy 2027.

CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez representarán a la música argentina en distintas categorías de los Grammy 2027.

La Academia anunció las candidaturas para la 69ª edición de los premios Grammy 2027 y la música argentina tendrá una presencia destacada en la competencia. La lista incluye figuras consagradas y referentes de la nueva generación.

CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez aparecen entre los nombres locales que buscarán llevarse una estatuilla. Además, varios compositores y productores argentinos participaron en canciones que también fueron seleccionadas por la Academia de la Grabación.

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Cuándo son los Grammy 2027

La 69ª entrega de los Grammy se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia principal tendrá lugar en el Crypto.com Arena y reunirá a los artistas nominados en las distintas categorías de la industria musical.

La transmisión en vivo comenzará a las 21 de la Argentina y se podrá seguir a través de ABC, Disney+ y Hulu. La organización también anunció una ceremonia previa, en la que se entregarán numerosos premios antes de la gala televisada.

La edición de 2027 tendrá además un cambio en su transmisión: será la primera vez que Disney+ forme parte de la emisión en vivo junto con ABC y Hulu. Los ganadores se conocerán durante la jornada del 7 de febrero, después de la instancia de premiación previa.

Artistas argentinos nominados a los Grammy 2027

Uno de los proyectos nacionales con mayor presencia es CA7RIEL & Paco Amoroso, que competirán con el álbum Free Spirits en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. El dúo también forma parte de la candidatura por la canción “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”, en colaboración con Sting.

Milo J consiguió dos nominaciones: una por su disco La Vida Era Más Corta, dentro de la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, y otra por “Niño”, que compite por Mejor Canción Latina. De esta manera, el artista argentino tendrá presencia tanto por un trabajo discográfico como por una composición.

A la lista se suma Fito Páez, nominado por Shine en Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. Los tres proyectos argentinos deberán competir entre sí en esa categoría, junto con el colombiano Juanes y el uruguayo Jorge Drexler.

Grammy 2027: todos los argentinos nominados y sus categorías

La presencia local también se extiende a los créditos de composición. En Mejor Canción Latina, “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” incluye a Rafa Arcaute y Federico Vindver entre sus autores, junto con Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, Sting y otros compositores.

Por su parte, “Niño”, de Milo J, cuenta con la participación de Santiago Alvarado en la composición. También figuran Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Santiago Ruiz y un crédito póstumo al músico de chamamé Mario del Tránsito Cocomarola. La categoría reconoce a los compositores de las canciones, no solamente a quienes las interpretan.

El listado de candidaturas argentinas queda conformado por estas participaciones: CA7RIEL & Paco Amoroso, por Free Spirits y “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”; Milo J, por La Vida Era Más Corta y Niño; Fito Páez, por Shine; Rafa Arcaute y Federico Vindver, por su trabajo autoral en la canción junto a Sting; y Santiago Alvarado, por la composición de Niño.

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