Latin Grammy 2026: los artistas argentinos que se llevaron los principales premios en Las Vegas.

CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap y Fito Páez fueron algunos de los músicos nacionales distinguidos en la 27.ª edición de los galardones. El Quinteto Astor Piazzolla también obtuvo una estatuilla.

La música argentina tuvo una noche de protagonismo en los Latin Grammy 2026 . Durante la 27.ª edición de los premios, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas , varios representantes nacionales consiguieron llevarse estatuillas en distintas categorías. Entre los más destacados estuvieron CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap y Fito Páez .

Uno de los grandes protagonistas fue Milo J , quien, con apenas 19 años , consiguió tres galardones. El músico se impuso en Mejor Álbum Folclórico por "La Vida Era Más Corta", Mejor Diseño de Empaque por el mismo trabajo y Mejor Interpretación Urbana por "Gil", su colaboración con Trueno.

La consagración en la categoría folclórica tuvo un significado especial para el artista, que destacó el contraste entre sus orígenes musicales y el reconocimiento obtenido. "Fua, lo primero que quiero decir es que para mí, del lugar donde vengo que es Morón, del género del que vengo que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes la música urbana, ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza. El mensaje le llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante. Aguante el folclore y Santiago del Estero", expresó.

Por "Gil", además, agradeció a Trueno, a quien llamó por su nombre, Mateo: "Le agradezco a Mateo por sumarse a la canción, la rompiste, temazo. Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Muchas veces se sufre en un mundo como este. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí. Aguante La Vida era Más Corta".

Milo J, quien, con apenas 19 años, consiguió tres galardones. El músico se impuso en Mejor Álbum Folclórico por "La Vida Era Más Corta", Mejor Diseño de Empaque por el mismo trabajo y Mejor Interpretación Urbana por "Gil", su colaboración con Trueno.

CA7RIEL & Paco Amoroso también tuvieron una cosecha importante de premios. El dúo ganó Mejor Interpretación de Música Electrónica por "Beto's Horns - Fred Remix", junto al productor británico Fred again.., y Mejor Video Musical Versión Larga por "FREE SPIRITS (The Film)".

A esos reconocimientos se sumó el de Mejor Canción Pop/Rock por "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", tema de FREE SPIRITS en el que participa Sting. Al recibir la estatuilla, Paco Amoroso recordó el recorrido del grupo durante el último año y destacó el aporte del músico británico.

CA7RIEL & Paco Amoroso ganaron Mejor Interpretación de Música Electrónica por "Beto's Horns - Fred Remix", junto al productor británico Fred again.., y Mejor Video Musical Versión Larga por "FREE SPIRITS (The Film)".

"Muchas gracias, este disco nació después de un año muy loco que tuvimos con el Tiny Desk, "Papota", con la gira y un mundo que no cambió por completo. La verdad que Sting fue una persona que nos dio su espacio, que nos dio calidez, nos ayudó mucho. Agradecerle a nuestro gurú Sting. Feliz de compartir con mi amigo tantos momentos, nunca hay que dar nada por sentado. Gracias a la gente que nos quiere", manifestó.

Bizarrap alcanzó su quinto Latin Grammy al ganar Mejor Canción Urbana por "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", la colaboración que realizó con Daddy Yankee. El productor argentino aprovechó su discurso para reivindicar el espíritu de sus sesiones, que desde sus comienzos buscaron dar visibilidad a artistas emergentes y figuras consagradas.

"El formato de las BZRP Music Sessions siempre buscó darles entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si ya están consagrados. Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor, y lo que voy a seguir buscando, más allá de cualquier premio. Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre", sostuvo.

Bizarrap alcanzó su quinto Latin Grammy al ganar Mejor Canción Urbana por "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", la colaboración que realizó con Daddy Yankee.

En tanto, Fito Páez fue distinguido en Mejor Álbum de Rock por "Shine". El músico recibió el reconocimiento con un discurso cargado de ironía y cuestionamientos a la Academia Latina de la Grabación.

"Muchas gracias a la gente de la Academia, que no hace más que equivocarse permanentemente, habiendo tanta gente talentosa para darle el premio al mejor disco de rock a los Latin Grammy. Bueno, me lo dan a mí. Siempre errando. Muchachos, deberían revisar la medicación o, bueno, tener otra consultoría en todo caso, o revisar el sistema de votación, por supuesto", expresó.

Durante su intervención, también adelantó que comenzará a grabar su próximo disco la semana siguiente. "Acá estoy componiendo el disco nuevo que empiezo a grabar la semana que viene. Mua, les amo", agregó. La lista de ganadores argentinos se completó con el Quinteto Astor Piazzolla, que obtuvo el premio a Mejor Álbum de Tango por "Le Grand Tango".

Cómo llegaban los argentinos a los Latin Grammy 2026

La delegación nacional había llegado a Las Vegas con expectativas importantes. CA7RIEL & Paco Amoroso lideraban las nominaciones argentinas, con siete candidaturas. "FREE SPIRITS" competía por Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que "Ha Ha" estaba nominada a Grabación del Año y "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", junto a Sting, a Canción del Año.

Milo J, por su parte, contaba con cinco nominaciones, incluidas las tres categorías generales. "La Vida Era Más Corta" competía por Álbum del Año, "Niño" por Grabación del Año y "Solifican12" por Canción del Año. Esta última canción tiene entre sus autores a Santiago Alvarado y Santiago Ruiz, conocido como Tatool.

En las principales categorías, los argentinos compartían las ternas con figuras internacionales como Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte y Rosalía.