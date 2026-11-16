Confirmado: Robert Pattinson será el nuevo James Bond

El actor de 40 años toma el relevo tras el paso de Daniel Craig como el agente 007.

Robert Pattinson, la estrella de The Batman y la reciente La Odisea fue elegida oficialmente como el próximo James Bond, poniendo fin a meses de intensas especulaciones sobre a qué joven actor, Amazon MGM y el director Denis Villeneuve le darían la responsabilidad de ser el nuevo 007.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida", declaró Pattinson en un comunicado. "Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo".

Identity Confirmed pic.twitter.com/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026 Villeneuve, quien recientemente dirigió a Pattinson en Dune: Parte 3, añadió en el comunicado: “Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los extraordinarios actores que nos acompañaron en este proyecto. Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007. Me llena de alegría darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡Estoy deseando empezar!”.

Pattinson toma el relevo de 007 tras la etapa de Daniel Craig como el superespía en cinco películas, que comenzó en 2006 con Casino Royale. La última aparición de Craig fue en Sin tiempo para morir (2021), que termina con Bond sacrificándose para salvar al mundo de una organización terrorista global secreta. Sin tiempo para morir fue también la última película de la saga estrenada antes de que los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli vendieran el control creativo de la franquicia a Amazon MGM por 20 millones de dólares.

Amazon MGM nombró a Villeneuve , el cineasta detrás de Sicario, La llegada y Prisioneros, como el próximo director de la franquicia en junio de 2025. En ese momento, dijo ser un "fanático acérrimo de Bond" y que planeaba "abrir el camino para muchas nuevas misiones en el futuro". El filme será escrito por Stephen Knight, creador de Peaky Blinders.

Robert Pattinson y uno de los mejores años de su carrera Pattinson es sin dudas, una de las estrellas de cine más solicitada de 2026 y su récord de taquilla lo demuestra. Con la ayuda de Zendaya, Pattinson impulsó The Drama de A24, una comedia dramática original, íntima pero inquietante, a recaudar 134 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 28 millones. Primetime, en la que Pattinson interpretó a Chris Hansen, el líder de "To Catch a Predator", también fue un gran éxito con 61 millones de dólares a nivel mundial frente a un modesto presupuesto de 18 millones. Pattinson también interpretó a Antínoo en La Odisea, que recaudó 1.800 millones de dólares, y está previsto que protagonice Dune: Parte 3 en diciembre, que seguramente generará grandes ganancias.

Temas James Bond