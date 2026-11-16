Premios Grammy 2027: Beyoncé y Taylor Swift establecen nuevos récords con sus nominaciones

Raye encabeza la lista de nominados con la sorprendente cifra de once nominaciones, seguida de Rosalía con nueve. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers con siete cada una.

Esta mañana se conoció la lista de nominados a los Premios Grammy 2027 . La 69.ª edición se celebrará el 7 de febrero del próximo año.

Raye encabeza la lista de nominados con la sorprendente cifra de once nominaciones, seguida de Rosalía con nueve. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers comparten siete nominaciones cada una. Les siguen de cerca Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean , con seis cada uno.

Beyoncé hizo historia en los premios Grammy al convertirse en la primera artista con 100 nominaciones, gracias a que "Morning Dew (Donk)" fue nominada a mejor interpretación solista de R&B.

La cantante de pop lanzó el tema inédito “Morning Dew (Donk)” el 4 de julio, antes del 20 aniversario de su segundo álbum, “B'Day”. La canción fue escrita originalmente por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producida por Beyoncé y Williams. “Morning Dew (Donk)” competirá en la categoría de mejor interpretación solista de R&B contra “Out the Window” de Kehlani, “Let Me” de Victoria Monét, “Pressha” de Jill Scott y “What You Need” de Tems.

Beyoncé no es ajena a hacer historia en los Grammy, rompiendo el récord de más premios en 2023 con 32, tras haber ganado cuatro galardones de la Academia de la Grabación ese mismo año. En aquel entonces, el premio que la catapultó a la cima fue el de mejor álbum de música dance/electrónica por "Renaissance".

Taylor Swift igualó el récord de los Grammy de nominaciones consecutivas a Álbum del Año

En el caso de Taylor Swift, la nominación de "The Life of a Showgirl", la convierte en la segunda artista en la historia en recibir la nominación a Álbum del Año por cinco álbumes de estudio consecutivos, uniéndose a Kendrick Lamar, aunque él en realidad nunca ha ganado ese premio.

Swift obtuvo un total de cinco nominaciones importantes, tres de ellas en las "cuatro grandes" categorías: además de álbum, está nominada a grabación del año ("The Fate of Ophelia") y canción del año ("I Knew It, I Knew You", de "Toy Story 5"), así como dúo pop (por la canción que da título al álbum, un dueto con Sabrina Carpenter) y canción para medios visuales (también "I Knew It, I Knew You").