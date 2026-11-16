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16 de noviembre 2026 - 11:00

Nominaciones a los Premios Grammy 2027: The Rolling Stones, Madonna, Olivia Rodrigo y más

La 69.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027. Entre los nominados figuran los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez.

Se conocieron las nominaciones a los Grammys 2027.

Se conocieron las nominaciones a los Grammys 2027.

A días de la entrega de los Latin Grammy, la Academia de Grabación de Estados Unidos dio a conocer las nominaciones de la 69ª edición de los Premios Grammy.

Entre los nominados figuran los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez.

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Los Premios Grammy 2027 incluirán cinco nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina. Los nominados a estas categorías, y a otras más, se publicarán a continuación a medida que se anuncien.

La 69.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027. Aún no se ha anunciado quién será el presentador.

Principales nominados a los Premios Grammy 2027

Grabación del año

  • Olivia Dean – “Man I Need”
  • Ella Langley – “Choosin' Texas”
  • Bruno Mars – “I Just Might”
  • Raye – “Where Is My Husband!”
  • Olivia Rodrigo – “The Cure”
  • Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor – “Berghain”
  • Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
  • Tame Impala con Jennie – “Dracula”

Mejor artista revelación

  • Angine de Poitrine
  • Geese
  • Ella Langley
  • Slayyyter
  • Sienna Spiro
  • Don Toliver
  • Remi Wolf
  • The Womack Sisters

Mejor álbum vocal pop

  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Ariana Grande – Petal
  • Bruno Mars – The Romantic
  • Raye – This Music May Contain Hope
  • Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Mejor interpretación pop solista

  • Olivia Dean – “Man I Need”
  • Bruno Mars – “Risk It All”
  • Raye – “Where Is My Husband!”
  • Olivia Rodrigo – “The Cure”
  • Rosalía – “Sauvignon Blanc”

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

  • Lady Gaga, Doechii – “Runway”
  • Madonna, Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
  • Raye con Hans Zimmer – “Click Clack Symphony”
  • Taylor Swift, Sabrina Carpenter – “The Life of a Showgirl”
  • Tame Impala con Jennie – “Dracula”

Mejor interpretación vocal pop tradicional

  • Olivia Dean – “A Couple Minutes”
  • Cynthia Erivo, Ariana Grande – “For Good”
  • Laufey – “Madwoman”
  • Raye – “I Hate the Way I Look Today”
  • Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman – “All That's Left”

Mejor álbum vocal pop tradicional

  • Sara Bareilles – Good Grief
  • Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane
  • Sarah McLachlan – Better Broken
  • Leslie Odom Jr. – An Offering: Live at Speakeasy Studios
  • Charlie Puth – Whatever's Clever!

Mejor Canción Latina

  • Karol G, Drake – “Ahí”
  • Jorge Drexler – “¿Cómo Se Ama?”
  • CA7RIEL y Paco Amoroso, Sting – “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”
  • Rosalía, Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”
  • Milo J – “Niño”

Mejor Álbum de Pop Latino

  • Karol G – No Me Arrepiento de Sentir Tanto
  • Mon Laferte – Femme Fatale
  • Carín León – Muda
  • Rawayana – ¿Dónde Es El After?
  • Elena Rose – Bendito Verano

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano)

  • Grupo Frontera – Lo Que Me Falta Por Llorar
  • Lupita Infante – Aunque Me Duela
  • Mari Nobre – La Madrina
  • Peso Pluma, Tito Double P – Dinastía (Deluxe)
  • Carlos Rivera – ¡Vda México!

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Rauw Alejandro – Cosa Nuestra: Capítulo 0
  • J Balvin, Ryan Castro – Omerta
  • Ryan Castro – Hopi Sendé
  • Alvaro Diaz – Omakase
  • Feid – El Green Print: La Saga (Disco 1) — Feid Vs Ferxxo
  • Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

  • CA7RIEL y Paco Amoroso – Free Spirits
  • Jorge Drexler – Taracá
  • Milo J – La Vida Era Más Corta
  • Juanes – Juanesteban
  • Fito Paez – Shine

Mejor Álbum Latino Tropical

  • Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta – País Portatil
  • Luis Enrique – El Alma En Clave
  • Fonseca – Antes Que El Tiempo Se Vaya
  • Grupo Niche – Más Que Palabras
  • Carlos Vives – El Último Disco Vol. 1

Mejor interpretación de música pop asiática

  • Babymetal, Polyphia – “Sunset Kiss”
  • BINI – “Unang Kilig”
  • IVE – “BANG BANG”
  • KiiiKiii – “404 (New Era)”
  • Lisa – “Yes”
  • SB19 – “Visa”

Mejor Álbum de Reggae

  • Buju Banton – Too Too Bad
  • Chronixx – Exile
  • Ziggy Marley – Brightside
  • Protoje – The Art of Acceptance
  • Runkus – Supernova
  • Shaggy – Lotería

Mejor interpretación musical global

  • Devan Ekambaram con Susha – “Varuvaaiy”
  • Kerreke, Mireya, Alex E. Chávez – “Una Flor En Cada Estrella”
  • Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo – “Bando”
  • Rosalía, Dougie F – “Porcelana”
  • Shakira, Burna Boy – “Dai Dai”

Mejor canción de rock:

  • The Rolling Stones – “In The Stars”
  • Phoebe Bridgers – “Lost Boys”
  • Aerosmith, Yungblud – “My Only Angel”
  • Bruce Springsteen – “Streets of Minneapolis”
  • Geese – “Trinidad”
  • Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What's Wrong With Me”
  • Foo Fighters – “Your Favorite Toy”

Mejor álbum de rock

  • Angine de Poitrine – Vol. II
  • Foo Fighters – Your Favorite Toy
  • Muse – The Wow! Signal
  • The Rolling Stones – Foreign Tongues
  • Jack White – Frozen Charlotte

Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Angine de Poitrine – “Fabienk”
  • Phoebe Bridgers – “Kill Me”
  • Geese – “Au Pays du Cocaine”
  • Rosalía – “Reliquia”
  • Hayley Williams – “Showbiz”

Mejor álbum de música alternativa

  • Alabama Shakes – I Must Be Dreaming
  • Phoebe Bridgers – Lost Weekend
  • Charli XCX – Music, Fashion, Film
  • Geese – Getting Killed
  • Gorillaz – The Mountain
  • Rosalía – Lux

Mejor interpretación de rock

  • Angine de Poitrine – “Sarniezz”
  • Phoebe Bridgers – “Lost Boys”
  • Geese – “Trinidad”
  • Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What's Wrong With Me”
  • The Rolling Stones – “In The Stars”

Mejor interpretación de metal

  • Anthrax – “The Edge of Perfection”
  • Knocked Loose con Denzel Curry – “Hive Mind”
  • Mastodon – “Your Ghost Again”
  • Megadeth – “Let There Be Shred”
  • Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante – “End of You”

Mejor canción de rap

  • Don Toliver – “E85”
  • Cardi B – “Errtime”
  • Doechii con SZA – “Girl, Get Up”
  • TI – “Let 'Em Know”
  • Yung Miami – “Spend Dat”

Mejor interpretación de rap

  • Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd – “Good Flirts”
  • Cardi B – “Errtime”
  • De La Soul con Nas – “Run It Back”
  • TI – “Let 'Em Know”
  • Don Toliver – “Body”

Mejor interpretación de rap melódico

  • Busta Rhymes y J Dilla con D'Angelo – “This Woman”
  • Cardi B con Kehlani – “Safe”
  • Doechii con SZA – “Girl, Get Up”
  • Don Toliver – “E85”
  • Wale con Leon Thomas – “Watching Us”

Mejor interpretación solista de R&B

  • Beyoncé – “Morning Dew (Donk)”
  • Kehlani – “Out the Window”
  • Victoria Monét – “Let Me”
  • Jill Scott – “Pressha”
  • Tems – “What You Need”

Mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B

  • Chris Brown con Leon Thomas – “Fallin'”
  • Lalah Hathaway con J. Ivy – “47th Street”
  • Kehlani con Leon Thomas – “Sweet Nuthins”
  • PJ Morton con Keyon Harrold – “Mess”
  • Jill Scott con JID – “To B Honest"

Mejor álbum de R&B progresivo

  • Durand Bernarr – Bernarr.
  • Moonchild – Waves
  • Tank and the Bangas – The Last Balloon
  • Leon Thomas – Pholks
  • Thundercat – Distracted

Mejor interpretación de R&B tradicional

  • Durand Bernarr – “I Found Myself”
  • Lalah Hathaway – “Can’t Let Go”
  • Jill Scott – “Beautiful People”
  • Leon Thomas – “My Muse”
  • The Womack Sisters – “If I Let You”

Mejor grabación de música dance/electrónica

  • Fred Again, Jamie T – “Lights Burn Dimmer”
  • Madonna – “I Feel So Free”
  • Slayyyter – “Crank”
  • Tame Impala – “My Old Ways”
  • Tinashe – “Melatonin”
  • Underscores – “Music”

Mejor álbum de folk contemporáneo

  • Kris Angelis – Le Sigh
  • Madison Cunningham – Ace
  • Noah Kahan – The Great Divide: the Last of the Bugs
  • The Milk Carton Kids – Lost Cause; Lover Fool
  • Mon Rovîa – Bloodline

Mejor álbum de música folk tradicional

  • Renée Fleming y Béla Fleck – The Fiddle and the Drum
  • Natalie y Brittany Haas – North Node
  • EJ Ouellette – The Fiddle Funnel Sessions
  • Tom Paxton y John McCutcheon – Together Again
  • Jesse Welles – Under the Powerlines III (enero de 2025 – junio de 2025).

Mejor álbum de bluegrass

  • Bronwyn – Rattlin' Bones
  • Alison Brown y Steve Martin – Safe, Sensible and Sane
  • Lindsay Lou – Bluegrass Women
  • Billy Strings – So Much for Goodbyes
  • Tony Trischka – Earl Jam 2

Mejor álbum de blues tradicional

  • Sean Ardoin, Kreole Rock and Soul con Mr. Sipp – Zydeco Trailrides And Southern Soul
  • Joe Bonamassa – BB King's Blues Summit 100
  • Morgan Freeman, Ground Zero Blues Club Band, Chineke! Orchestra y Martin Gellner – Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience
  • GA-20 con Charlie Musselwhite – Blues Now
  • Lil' Ed and the Blues Imperials – Slideways

Mejor álbum de blues contemporáneo

  • Fantastic Negrito – Alive!
  • Samantha Fish – Paper Doll (Live)
  • Ruthie Foster – Just Say Yes
  • Christone “Kingfish” Ingram – Hard Road
  • Keb' Mo' – The Breakdown

Mejor álbum de música regional de raíces

  • Robin Barnes – Louisiana Love
  • Dumpstaphunk – Live at Tipitina's 2025
  • Ranky Tanky – This Village
  • The Rumble con Big Chief Joseph Boudreaux Jr. – Ain't No Dying
  • Tongva Ensemble con Connor Chee y Geneviève Gros-Louis – Tongva Songs We Are Here Ekwa Chem

Mejor álbum de poesía hablada

  • Marc Marcel – Black Shaman Strikes Back
  • Aja Monet – The Color of Rain
  • Mad Skillz – A Hero and a Villain
  • Jwalt and Claydough – How Love Grows
  • Saul Williams – Leap Life

Mejor álbum de teatro musical

  • Chess The Musical
  • The Lost Boys
  • Ragtime
  • Schmigadoon!
  • Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Mejor álbum de gospel

  • Cory Henry – Devotion
  • Lisa Knowles-Smith and the Brown Singers – Revival: Live in Dallas
  • Jonathan McReynolds – Closer (Live in Chicago)
  • PJ Morton – Sunday Morning
  • Cece Winans – The Hymns

Mejor canción country

  • Megan Moroney – “Beautiful Things”
  • Ella Langley – “Choosin' Texas”
  • Kacey Musgraves – “Dry Spell”
  • Stephen Wilson Jr. – “Hardwired”
  • Lainey Wilson, John Mayer – “Phone, Keys, Wallet”

Mejor interpretación solista de música country

  • Vince Gill – “The Whole World”
  • Ella Langley – “Choosin' Texas”
  • Kacey Musgraves – “Dry Spell”
  • Lainey Wilson – “Can't Sit Still”
  • Stephen Wilson Jr. – “Gary”

Mejor actuación de dúo/grupo country

  • Zac Brown Band con Dolly Parton – “Butterfly”
  • Mumford & Sons con Chris Stapleton – “Here”
  • Kacey Musgraves con Miranda Lambert – “Horses and Divorces”
  • Dolly Parton con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire – “Light of a Clear Blue Morning”
  • Lainey Wilson, John Mayer – “Phone, Keys, Wallet”

Mejor interpretación de música tradicional estadounidense

  • Sara Bareilles – “Still Crying”
  • Brandi Carlile – “You Without Me”
  • Chuck Leah – “Coyote”
  • Mavis Staples – “Human Mind”
  • Jesse Welles con Joan Baez – “No Kings”

Mejor interpretación de música americana

  • Sara Bareilles – “Heartland”;
  • Brandi Carlile – “Returning to Myself”;
  • Mavis Staples – “Sad and Beautiful World”;
  • Billy Strings – “Mill Town Flood”;
  • Jesse Welles – “Masks Off”

Mejor canción de raíces estadounidenses

  • Jesse Welles – “Masks Off”
  • Madison Cunningham – “My Full Name”
  • Brandi Carlile – “Returning to Myself”
  • Grant Maloy Smith – “Tennessee Sunshine”
  • Alabama Shakes – “Waist Deep”

Mejor álbum de Americana

  • Brandi Carlile – Returning to Myself
  • Mavis Staples – Sad and Beautiful World
  • Tedeschi Trucks Band – Future Soul
  • Jesse Welles – Masks Off
  • Lucinda Williams – World's Gone Wrong

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