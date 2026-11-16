A días de la entrega de los Latin Grammy, la Academia de Grabación de Estados Unidos dio a conocer las nominaciones de la 69ª edición de los Premios Grammy.
Nominaciones a los Premios Grammy 2027: The Rolling Stones, Madonna, Olivia Rodrigo y más
La 69.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027. Entre los nominados figuran los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez.
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Todos los artistas argentinos nominados a los Grammy 2027 y su categoría
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Premios Grammy 2027: Beyoncé y Taylor Swift establecen nuevos récords con sus nominaciones
Entre los nominados figuran los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez.
Los Premios Grammy 2027 incluirán cinco nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina. Los nominados a estas categorías, y a otras más, se publicarán a continuación a medida que se anuncien.
La 69.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027. Aún no se ha anunciado quién será el presentador.
Principales nominados a los Premios Grammy 2027
Grabación del año
- Olivia Dean – “Man I Need”
- Ella Langley – “Choosin' Texas”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Raye – “Where Is My Husband!”
- Olivia Rodrigo – “The Cure”
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor – “Berghain”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
- Tame Impala con Jennie – “Dracula”
Mejor artista revelación
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Mejor álbum vocal pop
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Ariana Grande – Petal
- Bruno Mars – The Romantic
- Raye – This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Mejor interpretación pop solista
- Olivia Dean – “Man I Need”
- Bruno Mars – “Risk It All”
- Raye – “Where Is My Husband!”
- Olivia Rodrigo – “The Cure”
- Rosalía – “Sauvignon Blanc”
Mejor interpretación de dúo/grupo pop
- Lady Gaga, Doechii – “Runway”
- Madonna, Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- Raye con Hans Zimmer – “Click Clack Symphony”
- Taylor Swift, Sabrina Carpenter – “The Life of a Showgirl”
- Tame Impala con Jennie – “Dracula”
Mejor interpretación vocal pop tradicional
- Olivia Dean – “A Couple Minutes”
- Cynthia Erivo, Ariana Grande – “For Good”
- Laufey – “Madwoman”
- Raye – “I Hate the Way I Look Today”
- Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman – “All That's Left”
Mejor álbum vocal pop tradicional
- Sara Bareilles – Good Grief
- Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane
- Sarah McLachlan – Better Broken
- Leslie Odom Jr. – An Offering: Live at Speakeasy Studios
- Charlie Puth – Whatever's Clever!
Mejor Canción Latina
- Karol G, Drake – “Ahí”
- Jorge Drexler – “¿Cómo Se Ama?”
- CA7RIEL y Paco Amoroso, Sting – “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”
- Rosalía, Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”
- Milo J – “Niño”
Mejor Álbum de Pop Latino
- Karol G – No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Mon Laferte – Femme Fatale
- Carín León – Muda
- Rawayana – ¿Dónde Es El After?
- Elena Rose – Bendito Verano
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano)
- Grupo Frontera – Lo Que Me Falta Por Llorar
- Lupita Infante – Aunque Me Duela
- Mari Nobre – La Madrina
- Peso Pluma, Tito Double P – Dinastía (Deluxe)
- Carlos Rivera – ¡Vda México!
Mejor Álbum de Música Urbana
- Rauw Alejandro – Cosa Nuestra: Capítulo 0
- J Balvin, Ryan Castro – Omerta
- Ryan Castro – Hopi Sendé
- Alvaro Diaz – Omakase
- Feid – El Green Print: La Saga (Disco 1) — Feid Vs Ferxxo
- Young Miko – Do Not Disturb: Late Checkout
Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo
- CA7RIEL y Paco Amoroso – Free Spirits
- Jorge Drexler – Taracá
- Milo J – La Vida Era Más Corta
- Juanes – Juanesteban
- Fito Paez – Shine
Mejor Álbum Latino Tropical
- Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta – País Portatil
- Luis Enrique – El Alma En Clave
- Fonseca – Antes Que El Tiempo Se Vaya
- Grupo Niche – Más Que Palabras
- Carlos Vives – El Último Disco Vol. 1
Mejor interpretación de música pop asiática
- Babymetal, Polyphia – “Sunset Kiss”
- BINI – “Unang Kilig”
- IVE – “BANG BANG”
- KiiiKiii – “404 (New Era)”
- Lisa – “Yes”
- SB19 – “Visa”
Mejor Álbum de Reggae
- Buju Banton – Too Too Bad
- Chronixx – Exile
- Ziggy Marley – Brightside
- Protoje – The Art of Acceptance
- Runkus – Supernova
- Shaggy – Lotería
Mejor interpretación musical global
- Devan Ekambaram con Susha – “Varuvaaiy”
- Kerreke, Mireya, Alex E. Chávez – “Una Flor En Cada Estrella”
- Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo – “Bando”
- Rosalía, Dougie F – “Porcelana”
- Shakira, Burna Boy – “Dai Dai”
Mejor canción de rock:
- The Rolling Stones – “In The Stars”
- Phoebe Bridgers – “Lost Boys”
- Aerosmith, Yungblud – “My Only Angel”
- Bruce Springsteen – “Streets of Minneapolis”
- Geese – “Trinidad”
- Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What's Wrong With Me”
- Foo Fighters – “Your Favorite Toy”
Mejor álbum de rock
- Angine de Poitrine – Vol. II
- Foo Fighters – Your Favorite Toy
- Muse – The Wow! Signal
- The Rolling Stones – Foreign Tongues
- Jack White – Frozen Charlotte
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Angine de Poitrine – “Fabienk”
- Phoebe Bridgers – “Kill Me”
- Geese – “Au Pays du Cocaine”
- Rosalía – “Reliquia”
- Hayley Williams – “Showbiz”
Mejor álbum de música alternativa
- Alabama Shakes – I Must Be Dreaming
- Phoebe Bridgers – Lost Weekend
- Charli XCX – Music, Fashion, Film
- Geese – Getting Killed
- Gorillaz – The Mountain
- Rosalía – Lux
Mejor interpretación de rock
- Angine de Poitrine – “Sarniezz”
- Phoebe Bridgers – “Lost Boys”
- Geese – “Trinidad”
- Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What's Wrong With Me”
- The Rolling Stones – “In The Stars”
Mejor interpretación de metal
- Anthrax – “The Edge of Perfection”
- Knocked Loose con Denzel Curry – “Hive Mind”
- Mastodon – “Your Ghost Again”
- Megadeth – “Let There Be Shred”
- Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante – “End of You”
Mejor canción de rap
- Don Toliver – “E85”
- Cardi B – “Errtime”
- Doechii con SZA – “Girl, Get Up”
- TI – “Let 'Em Know”
- Yung Miami – “Spend Dat”
Mejor interpretación de rap
- Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd – “Good Flirts”
- Cardi B – “Errtime”
- De La Soul con Nas – “Run It Back”
- TI – “Let 'Em Know”
- Don Toliver – “Body”
Mejor interpretación de rap melódico
- Busta Rhymes y J Dilla con D'Angelo – “This Woman”
- Cardi B con Kehlani – “Safe”
- Doechii con SZA – “Girl, Get Up”
- Don Toliver – “E85”
- Wale con Leon Thomas – “Watching Us”
Mejor interpretación solista de R&B
- Beyoncé – “Morning Dew (Donk)”
- Kehlani – “Out the Window”
- Victoria Monét – “Let Me”
- Jill Scott – “Pressha”
- Tems – “What You Need”
Mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B
- Chris Brown con Leon Thomas – “Fallin'”
- Lalah Hathaway con J. Ivy – “47th Street”
- Kehlani con Leon Thomas – “Sweet Nuthins”
- PJ Morton con Keyon Harrold – “Mess”
- Jill Scott con JID – “To B Honest"
Mejor álbum de R&B progresivo
- Durand Bernarr – Bernarr.
- Moonchild – Waves
- Tank and the Bangas – The Last Balloon
- Leon Thomas – Pholks
- Thundercat – Distracted
Mejor interpretación de R&B tradicional
- Durand Bernarr – “I Found Myself”
- Lalah Hathaway – “Can’t Let Go”
- Jill Scott – “Beautiful People”
- Leon Thomas – “My Muse”
- The Womack Sisters – “If I Let You”
Mejor grabación de música dance/electrónica
- Fred Again, Jamie T – “Lights Burn Dimmer”
- Madonna – “I Feel So Free”
- Slayyyter – “Crank”
- Tame Impala – “My Old Ways”
- Tinashe – “Melatonin”
- Underscores – “Music”
Mejor álbum de folk contemporáneo
- Kris Angelis – Le Sigh
- Madison Cunningham – Ace
- Noah Kahan – The Great Divide: the Last of the Bugs
- The Milk Carton Kids – Lost Cause; Lover Fool
- Mon Rovîa – Bloodline
Mejor álbum de música folk tradicional
- Renée Fleming y Béla Fleck – The Fiddle and the Drum
- Natalie y Brittany Haas – North Node
- EJ Ouellette – The Fiddle Funnel Sessions
- Tom Paxton y John McCutcheon – Together Again
- Jesse Welles – Under the Powerlines III (enero de 2025 – junio de 2025).
Mejor álbum de bluegrass
- Bronwyn – Rattlin' Bones
- Alison Brown y Steve Martin – Safe, Sensible and Sane
- Lindsay Lou – Bluegrass Women
- Billy Strings – So Much for Goodbyes
- Tony Trischka – Earl Jam 2
Mejor álbum de blues tradicional
- Sean Ardoin, Kreole Rock and Soul con Mr. Sipp – Zydeco Trailrides And Southern Soul
- Joe Bonamassa – BB King's Blues Summit 100
- Morgan Freeman, Ground Zero Blues Club Band, Chineke! Orchestra y Martin Gellner – Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience
- GA-20 con Charlie Musselwhite – Blues Now
- Lil' Ed and the Blues Imperials – Slideways
Mejor álbum de blues contemporáneo
- Fantastic Negrito – Alive!
- Samantha Fish – Paper Doll (Live)
- Ruthie Foster – Just Say Yes
- Christone “Kingfish” Ingram – Hard Road
- Keb' Mo' – The Breakdown
Mejor álbum de música regional de raíces
- Robin Barnes – Louisiana Love
- Dumpstaphunk – Live at Tipitina's 2025
- Ranky Tanky – This Village
- The Rumble con Big Chief Joseph Boudreaux Jr. – Ain't No Dying
- Tongva Ensemble con Connor Chee y Geneviève Gros-Louis – Tongva Songs We Are Here Ekwa Chem
Mejor álbum de poesía hablada
- Marc Marcel – Black Shaman Strikes Back
- Aja Monet – The Color of Rain
- Mad Skillz – A Hero and a Villain
- Jwalt and Claydough – How Love Grows
- Saul Williams – Leap Life
Mejor álbum de teatro musical
- Chess The Musical
- The Lost Boys
- Ragtime
- Schmigadoon!
- Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
Mejor álbum de gospel
- Cory Henry – Devotion
- Lisa Knowles-Smith and the Brown Singers – Revival: Live in Dallas
- Jonathan McReynolds – Closer (Live in Chicago)
- PJ Morton – Sunday Morning
- Cece Winans – The Hymns
Mejor canción country
- Megan Moroney – “Beautiful Things”
- Ella Langley – “Choosin' Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Stephen Wilson Jr. – “Hardwired”
- Lainey Wilson, John Mayer – “Phone, Keys, Wallet”
Mejor interpretación solista de música country
- Vince Gill – “The Whole World”
- Ella Langley – “Choosin' Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Lainey Wilson – “Can't Sit Still”
- Stephen Wilson Jr. – “Gary”
Mejor actuación de dúo/grupo country
- Zac Brown Band con Dolly Parton – “Butterfly”
- Mumford & Sons con Chris Stapleton – “Here”
- Kacey Musgraves con Miranda Lambert – “Horses and Divorces”
- Dolly Parton con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire – “Light of a Clear Blue Morning”
- Lainey Wilson, John Mayer – “Phone, Keys, Wallet”
Mejor interpretación de música tradicional estadounidense
- Sara Bareilles – “Still Crying”
- Brandi Carlile – “You Without Me”
- Chuck Leah – “Coyote”
- Mavis Staples – “Human Mind”
- Jesse Welles con Joan Baez – “No Kings”
Mejor interpretación de música americana
- Sara Bareilles – “Heartland”;
- Brandi Carlile – “Returning to Myself”;
- Mavis Staples – “Sad and Beautiful World”;
- Billy Strings – “Mill Town Flood”;
- Jesse Welles – “Masks Off”
Mejor canción de raíces estadounidenses
- Jesse Welles – “Masks Off”
- Madison Cunningham – “My Full Name”
- Brandi Carlile – “Returning to Myself”
- Grant Maloy Smith – “Tennessee Sunshine”
- Alabama Shakes – “Waist Deep”
Mejor álbum de Americana
- Brandi Carlile – Returning to Myself
- Mavis Staples – Sad and Beautiful World
- Tedeschi Trucks Band – Future Soul
- Jesse Welles – Masks Off
- Lucinda Williams – World's Gone Wrong
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