China calificó de "trascendental" la cumbre entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin

Los mandatarios se reunirán este jueves en Shenzhen. Pekín destacó el impacto del diálogo y la posibilidad de avanzar en la estabilidad estratégica y el desarme nuclear.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán este jueves en Shenzhen, en el marco de las actividades del foro APEC.

El gobierno de China destacó la relevancia de la reunión que mantendrán esta semana Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, y aseguró que el encuentro tendrá una "importancia trascendental" para la paz y la estabilidad mundial. La cumbre se realizará este jueves en la ciudad de Shenzhen, en el marco de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La reunión marcará el primer encuentro presencial entre los jefes de Estado de China, Estados Unidos y Rusia . Así lo señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, durante una conferencia de prensa en Pekín, en la que sostuvo que los tres líderes intercambiarán posiciones sobre los principales desafíos internacionales.

Mao anticipó sobre qué debatirán los mandatarios: "Intercambiarán opiniones en profundidad sobre cómo salvaguardar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo cual reviste una importancia trascendental", expresó la funcionaria.

En esa línea, remarcó que una mayor comunicación entre Pekín, Washington y Moscú puede contribuir a reducir las tensiones y mejorar los vínculos diplomáticos. "Una comunicación más sólida entre China, Rusia y Estados Unidos, junto con la gestión de las diferencias y la estabilización de las relaciones, beneficia a los intereses de los tres países", agregó.

La portavoz también consideró que el acercamiento responde a las expectativas de la comunidad internacional y puede ayudar a estabilizar el escenario global e impulsar el diálogo y la cooperación . Sin embargo, evitó precisar cuáles serán los temas incluidos en la agenda de la cumbre.

China consideró que el encuentro trilateral tendrá una "importancia trascendental" para la paz y la estabilidad mundial.

El desarme nuclear, uno de los temas centrales

Uno de los asuntos que podría atravesar las conversaciones es la reducción del armamento nuclear. La Casa Blanca informó la semana pasada que Trump planteará la necesidad de avanzar en los esfuerzos para limitar este tipo de arsenales.

El tema presenta diferencias entre las partes. China rechazó las iniciativas para mantener conversaciones trilaterales sobre armas nucleares con Estados Unidos y Rusia, los dos países que cuentan con los mayores arsenales del mundo. Desde Pekín sostienen que resulta más apropiado que Washington y Moscú dialoguen directamente sobre esa cuestión.

La posibilidad de avanzar en un proceso de desnuclearización también fue mencionada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Durante una declaración realizada este lunes en Manila, afirmó que la organización está preparada para respaldar cualquier iniciativa de desarme nuclear que pueda surgir del encuentro entre los tres mandatarios.

La ONU advirtió que la tensión geopolítica y la rivalidad entre las grandes potencias incrementaron los riesgos nucleares a escala mundial. cepaz.org

La advertencia de la ONU por los riesgos nucleares

Naciones Unidas mantiene desde hace años su reclamo a favor del desarme y advierte sobre los peligros que representa el deterioro de las relaciones internacionales. En particular, señala que el aumento de las tensiones geopolíticas y la competencia entre las grandes potencias elevaron los riesgos nucleares a escala global.

En ese contexto, la reunión de Shenzhen aparece como una instancia de diálogo entre tres países con un peso determinante en la política internacional y en el equilibrio estratégico. Aunque todavía no se conocen los puntos concretos de la agenda, la cuestión nuclear y la relación entre las potencias aparecen entre los principales asuntos que podrían marcar las conversaciones.

La cumbre se desarrollará el jueves, mientras Shenzhen será sede de las actividades del foro APEC, que reúne a representantes de las economías de la región Asia-Pacífico.