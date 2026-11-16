"Slow Horses", la serie protagonizada por Gary Oldman, fue renovada por Apple TV para las temporadas 9 y 10 + Agregar ámbito en









Aparte de Gary Oldman, la plataforma de streaming no confirmó qué otros miembros del reparto regresarían.

La serie de espias fue renovada para dos temporada más.

Slow Horses regresará para dos temporadas más. Aunque se han intensificado las especulaciones sobre el posible final de la serie tras la octava temporada, que actualmente se está rodando en Londres, Apple TV desmintió esos rumores confirmando dos temporada más.

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Aparte de Gary Oldman, la plataforma de streaming no confirmó qué otros miembros del reparto regresarían, en particular Jack Lowden, quien interpreta a River Cartwright y de quien se especula que es una de las principales opciones de Amazon para interpretar a James Bond. En caso de obtener el papel del 007 esto acabaría prácticamente con cualquier posibilidad de que volviera a interpretar a Cartwright.

Olivia Cooke, cuyo personaje, Sid Baker, se creía muerto al final de la primera temporada antes de resucitar en la sexta, afirmó que creía estar rodando la última temporada . En los últimos meses han circulado fotos de ella en el set con Lowden durante el rodaje de la octava temporada en Londres.

“¡Estoy rodando la última temporada!”, declaró a The Times de Londres. “Nunca digas nunca. Pero creo que eso es lo que nos han dicho y definitivamente se siente como si estuviéramos llegando al final. Todos estamos melancólicos, distraídos. Ayer, me senté en la silla de maquillaje y lloré”.

La séptima temporada ya ha sido filmada.

El éxito de Slow Horses Slow Horses ha sido uno de los mayores éxitos de Apple TV desde su lanzamiento en 2022. Basada en los libros de Mick Herron, narra la historia de un grupo de inadaptados del MI5 que han sido relegados a Slough House, una unidad para agentes caídos en desgracia liderada por el irascible Jackson Lamb (Oldman). Está protagonizada por Kristin Scott Thomas como Diana Taverner, jefa del MI5; Saskia Reeves como Catherine Standish; Christopher Chung como Roddy Ho; Rosalind Eleazar como Louisa Guy; y Aimee-Ffion Edwards como Shirley Dander. El reparto recurrente incluye a Hugo Weaving como Frank Harkness, Joanna Scanlan como Moira Tregorian y Jonathan Pryce como David Cartwright.

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