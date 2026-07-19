Tom Cruise lanza dos adelantos de su nueva película "Digger" en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El actor fue una de las grandes figuras de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.

Tom Cruise se sumará al show previo a la final del Mundial entre Argentina y España. Su participación permanece bajo secreto, pero todo apunta a que aprovechará el evento para presentar "Digger", su esperada película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Tom Cruise es una de las estrellas que participó este domingo en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Tom Cruise volvió a captar la atención con una nueva campaña promocional de "Digger", la película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu que llegará a los cines a fines de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el video, el actor aparece completamente transformado en Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero, y realiza una serie de espectaculares maniobras con una pelota de fútbol que desafían las leyes de la física. La secuencia culmina con el balón convirtiéndose simbólicamente en el planeta Tierra, una referencia al argumento de la película y al desmedido ego de su personaje.

Tom Cruise sorprende con un desafío imposible para promocionar "Digger" antes de la final del Mundial 2026 Durante el clip, Cruise también menciona a algunas de las máximas leyendas del fútbol mundial, como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un discurso que mezcla humor, ambición y referencias al deporte más popular del planeta. La campaña fue lanzada especialmente para coincidir con el fin de semana de la final del Mundial y potenciar la expectativa por el estreno del film.

La promoción cobra aún más relevancia porque el propio Cruise será una de las figuras de la ceremonia de clausura que se realizará este domingo en el MetLife Stadium, en Nueva York-Nueva Jersey. Aunque la FIFA mantiene bajo reserva cuál será su participación, distintos medios internacionales señalan que su aparición estará vinculada a la presentación de "Digger".

@TomCruise La película marca la primera colaboración entre Cruise e Iñárritu. En ella, el actor interpreta a un poderoso empresario petrolero que intenta convertirse en el salvador de la humanidad después de provocar un desastre ecológico de escala global. El elenco también incluye a Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed y John Goodman, en una producción que combina sátira, comedia negra y cine de catástrofes.

Se ignoran los detalles de lo que hará Cruise en la ceremonia, pero dos comerciales de la nueva película del actor, “Digger”, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, dan indicios de que quizás se trate de un ardid publicitario de la esperada cinta. Sobre "Digger" la nueva película de Tom Cruise En “Digger”, Cruise interpreta al magnate petrolero Digger Rockwell, oriundo del sur de EE.UU., cuyo labor de explotación en el hemisferio norte ocasionan un desastre ecológico que alcance global. La cinta es una comedia negra. En uno de los videos, Cruise, como Digger Rockwell, entrega un mensaje haciendo referencia a los íconos del fútbol Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. “Digger” se estrenará en cines este 30 de septiembre.