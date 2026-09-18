¿A cuánto asciende la fortuna de Tom Cruise en 2026 y cómo logró su patrimonio millonario?

El actor empezó con papeles chicos y terminó cobrando fortunas por algunas de las películas más taquilleras de Hollywood.

Más de cuatro décadas en Hollywood le permitieron reunir una de las fortunas más grandes del cine.

Tom Cruise lleva más de cuatro décadas entre las caras más reconocidas de Hollywood. De "Top Gun" a "Misión Imposible", protagonizó algunos de los mayores éxitos de taquilla de su generación y acumuló millones de dólares con contratos que crecieron al mismo ritmo que su fama.

Sus primeros trabajos, sin embargo, estaban muy lejos de las cifras que terminaría cobrando años después. Su carrera muestra un salto enorme entre aquellos papeles de comienzos de los 80 y los acuerdos que consiguió cuando ya era una de las grandes estrellas del cine.

En 2026, la fortuna de Tom Cruise está estimada en u$s600 millones . Buena parte de ese patrimonio salió directamente de sus películas, aunque sus primeros sueldos estaban a años luz de lo que cobraría después.

Como actor y productor, Cruise superó los u$s1.000 millones en ingresos a lo largo de su carrera.

Por su participación en " Más allá del honor ", estrenada en 1981, recibió u$s50.000 . Dos años más tarde cobró u$s75.000 por " Negocios riesgosos ", una de las películas que empezó a convertirlo en una cara conocida.

" Top Gun " cambió la escala. En 1986 recibió u$s2 millones por interpretar a Pete "Maverick" Mitchell y la película terminó recaudando alrededor de u$s360 millones en todo el mundo. Después llegaron pagos cada vez mayores: u$s12,5 millones por "Cuestión de honor", u$s15 millones por " Entrevista con el vampiro " y u$s20 millones por " Jerry Maguire ".

Cuando ya era una estrella consolidada, Cruise empezó a cerrar contratos mucho más fuertes. El resultado fue descomunal: u$s100 millones por "Misión: Imposible 2" y otros u$s100 millones por "La guerra de los mundos". A lo largo de toda su carrera, sus ingresos como actor y productor superaron los u$s1.000 millones.

El contrato con Top Gun: Maverick que cambió Hollywood

"Top Gun: Maverick" llevó sus contratos a otro nivel. Cruise recibió u$s13 millones por protagonizar la secuela, pero ese monto era apenas una parte del acuerdo.

Como también era productor, había negociado quedarse con entre el 10% y el 20% de una parte de la recaudación. La película arrasó y terminó cerca de los u$s1.500 millones en taquilla mundial. Ese éxito disparó sus ganancias. Entre cines, streaming y reestrenos, Cruise superó los u$s200 millones por una sola película.

La diferencia con la primera "Top Gun" habla por sí sola. En 1986 había cobrado u$s2 millones. Más de tres décadas después, volver a ponerse el traje de Maverick le dejó una cifra cien veces mayor.



¿Cuánto dinero le dejó la saga de Misión Imposible?

"Misión Imposible" fue una máquina de hacer dinero para Tom Cruise. La primera película, estrenada en 1996, le dejó alrededor de u$s70 millones. La segunda llevó esa cifra hasta los u$s100 millones. La tercera entrega sumó otros u$s75 millones. Solo con esas primeras tres películas ya había acumulado cerca de u$s245 millones.

Los pagos siguieron siendo enormes con el resto de la saga. "Ghost Protocol" tuvo un salario inicial de u$s12,5 millones, "Rogue Nation" de u$s25 millones y "Fallout" le dejó unos u$s28 millones, con extras en algunos casos según el desempeño de cada película.

Por "Dead Reckoning", estrenada en 2023, recibió inicialmente u$s14 millones. La misma cifra aparece para "The Final Reckoning", lanzada en 2025, también con pagos adicionales. Las ocho películas le dejaron al menos u$s338,5 millones, un monto que aumenta al sumar los extras incluidos en varios de esos contratos.

Las propiedades de lujo y mansiones que integran su imperio inmobiliario

A su éxito en el cine, Tom Cruise le sumó una larga lista de propiedades millonarias. El actor gastó varios millones de dólares en casas y departamentos en distintos puntos de Estados Unidos, algunos con detalles tan llamativos como un helipuerto privado o establos para caballos.

En Beverly Hills compró una residencia en 2006 por u$s30,5 millones y la vendió diez años después por u$s40 millones. En Hollywood Hills tuvo otra propiedad que vendió en 2015 por u$s11,4 millones.

Una de las más impactantes estaba en Telluride, Colorado. El terreno ocupaba unas 320 acres y la casa principal tenía siete habitaciones, nueve baños, establos para caballos y un helipuerto privado. Tras varios intentos de venta, consiguió desprenderse de ella en 2021 por u$s39,5 millones.

En 2018 también pagó u$s11,8 millones por varias unidades dentro de un complejo de departamentos en Clearwater, Florida. A eso se suma un departamento que tuvo en el East Village de Nueva York y vendió por u$s3 millones.