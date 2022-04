Transición en el Incaa hasta que designen sucesor de Puenzo

El director de “La Historia Oficial” atribuyó también ayer a “errores de comunicación” la razón de las últimas protestas, ya que no se informó lo suficiente que “el viernes se publicaron dos resoluciones, un aumento del costo medio de la producción de películas que pasó de 25 millones a 96 millones, y la otra, a los topes de subsidios. No hemos favorecido a las grandes producciones y en realidad el cine argentino se caracteriza por las películas de presupuesto medio”, dijo en declaraciones radiales. Sin embargo, su gestión, agravada por los males que originó la pandemia, venía desgastándose desde hacía tiempo. Aunque los colectivos que protestaron anteayer no fueron los centrales en el gremio cinematográfico, la DAC (asociación que nuclea a los principales directores de cine) hacía tiempo que se mostraba alejada, según confesó en off uno de sus integrantes. Actores y SICA (los técnicos) eran, hasta ahora, quienes se mantenían más cerca.

La no modificación del Plan de Fomento, “impuesto en el gobierno de Macri, que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA”, según se manifestó el lunes durante las protestas, es una de las razones fundamentales que hicieron tambalear a Puenzo. En diciembre de este año caducan los impuestos asignados a Cultura y eso afecta directamente al cine, el teatro y la música”, dijo una productora anteayer. “Si solo dejamos a grandes plataformas producir contenidos, estamos hablando de la pérdida de identidad.

M.Z,