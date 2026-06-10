Tras su éxito en cines, "Avatar: Fuego y Cenizas" ya tiene fecha de estreno en Disney+ + Agregar ámbito en









Con esta tercera parte, James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva.

Llega la tercera parte de Avatar.

La tercera entrega de la exitosa franquicia Avatar del cineasta ganador del Oscar James Cameron, que estrenó en diciembre de 2025, recaudó 1.480 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y recibió el Premio de la Academia a los mejores efectos visuales, ya tiene fecha de estreno en Disney+. Avatar: Fuego y Cenizas llegará el 24 de junio a la plataforma de streaming.

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Con emocionantes secuencias de acción, un gran despliegue visual y personajes inolvidables, la película fue elogiada tanto por los fans como por los críticos por sus espectaculares efectos visuales, deslumbrantes nuevos entornos y asombrosas criaturas. La historia conmovió e inspiró a audiencias de todo el mundo, dando lugar a una experiencia cinematográfica memorable.

De qué trata Avatar: Fuego y Cenizas Con Avatar: Fuego y Cenizas, James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na’vi, Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.

Avatar_ Fuego y Cenizas _ Anuncio _ Disney+ Completan el elenco Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. y Kate Winslet.

Avatar: Fuego y Cenizas, dirigida por James Cameron, cuenta con guion de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver, y una historia creada por James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno.

La película está producida por James Cameron, p.g.a., y Jon Landau, p.g.a., con Richard Baneham, Rae Sanchini y David Valdes como productores ejecutivos. El film se suma a la colección de Avatar en Disney+, donde los fans podrán ver también las dos primeras películas junto con el documental Fuego y Agua: creando las películas de Avatar.

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