Tom Holland habló sobre cómo fue grabar con Lionel Messi: "Es el mejor de la historia"

El reconocido actor ingles habló sobre el momento que compartió con el astro argentino y se mostró agradecido por su participación en la grabación del spot de "Spider-Man: Brand New Day".

Recientemente, Lionel Messi y Tom Holland sorprendieron al mundo al protagonizar un tráiler para la nueva película de Spiderman . Ahora el reconocido actor ingles habló sobre el momento que compartió con el astro argentino y se mostró agradecido por su participación en la grabación.

En diálogo con el periodista Dami Nakache, Tom Holland aseguró que “siempre me pareció alguien muy inspirador”, en referencia a Lionel Messi. Después, agregó: “Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas” .

“Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”, sostuvo el actor de Spiderman.

Tom Holland señaló que hubo una conexión personal con el jugador del Inter Miami: “Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador ”.

En lo que parecía ser un spot más de la película Spider-Man: Brand New Day , todo cambia cuando el capitán de la Selección Argentina abre la puerta y descoloca por completo al actor británico.

“¿Sos Messi?”, le pregunta Holland al jugador de fútbol que parece estar buscando al verdadero Spider-Man. Después de repetir varias veces “sí”, finalmente aparece el Hombre Araña para preguntarle al Messi si tiene miedo a las alturas. El video termina con ambos balanceándose en las alturas de Nueva York.

De qué trata Spider-Man: Brand New Day

La sinopsis oficial anticipa que Peter Parker (Holland) intentará reconstruir su identidad, luego de los acontecimientos de No Way Home. Sin el respaldo de los Avengers y con el mundo olvidando quién es realmente, el personaje deberá volver a enfrentar problemas cotidianos, mientras combate nuevas amenazas en Nueva York.

El filme inicia una nueva etapa para el personaje y suma la participación de Sadie Sink, Jacob Batalon, Zendaya, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. El proyecto fue dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con la producción de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor.

Spider-Man: Brand New Day llega a los cines de Argentina el 30 de julio.