Disney+ presentó el tráiler de la última temporada de la serie "El Oso"

Llega la temporada final de la aclamada serie.

Disney+ presentó este lunes el tráiler oficial de El Oso, la aclamada serie ganadora de varios premios Emmy. La producción estrena su quinta y última temporada el jueves 25 de junio, exclusivamente en Disney+. Los ocho episodios estarán disponibles desde el día de su lanzamiento.

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El Oso de FX fue creada por Christopher Storer, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es productora culinaria. La serie es producida por FX Productions.

De qué trata la quinta temporada de El Oso La quinta y última temporada de El Oso retoma la historia la mañana después de que Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard Richie Jerimovic (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott) descubren que Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos. Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.

Embed - El Oso | Tráiler Subtítulado | Disney+ La serie también está protagonizada por Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con apariciones de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis.

La noticia llega después del lanzamiento sorpresa de Gary, un episodio flashback de El Oso coescrito y protagonizado por Moss-Bachrach y Jon Bernthal, que sigue a Richie (Moss-Bachrach) y Mikey (Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, Indiana. Los fans pueden descubrir el episodio buscando “Gary” en Disney+.

El Oso estrena su quinta y última temporada el jueves 25 de junio, exclusivamente en Disney+

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