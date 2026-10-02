Trasladaron a Pity Álvarez a un centro psiquiátrico de Castelar antes de una nueva evaluación

El músico fue derivado desde el Hospital Tornú a la institución Solar Colonial. El lunes será examinado por especialistas para determinar si está en condiciones de continuar el debate por el homicidio de Cristian Díaz.

Pity Álvarez fue derivado a Solar Colonial, en Castelar, y será sometido a una nueva evaluación interdisciplinaria.

Pity Álvarez fue trasladado al centro psiquiátrico Solar Colonial, en la localidad bonaerense de Castelar, mientras la Justicia espera una nueva evaluación sobre su estado de salud para resolver cómo seguirá el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Díaz.

El cantante permanecía internado en el área de salud mental del Hospital Tornú antes de ser derivado a la nueva institución. Está previsto que el lunes 5 de octubre se someta a las pericias dispuestas por el tribunal, cuyos resultados serán centrales para definir la continuidad del debate oral, que permanece suspendido.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria para establecer si el músico está en condiciones de afrontar el proceso judicial.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner , dispuso que el estudio quede a cargo del Cuerpo Médico Forense . También ordenó la designación de los especialistas y fijó un plazo de cinco días para realizar la pericia.

La evaluación deberá aportar elementos para que los jueces decidan si corresponde reanudar el juicio. Si se cumplen los plazos previstos, podría haber definiciones el 13 de octubre , aunque esa posibilidad depende de la realización de los estudios y de la presentación de sus conclusiones.

La suspensión del debate está vinculada con la necesidad de determinar el estado actual del acusado y su capacidad para participar del juicio.

El homicidio de Cristian Díaz que dio origen a la causa

La investigación se inició por el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Según la acusación, Álvarez mató a Díaz de cuatro disparos y luego abandonó el lugar. La reconstrucción del caso señala que descartó el revólver en una alcantarilla y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Posteriormente, el músico se entregó a la Policía y habló ante los medios sobre lo sucedido. “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, afirmó en aquel momento.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, de 54 años, está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La próxima instancia será el examen médico previsto para el lunes, antes de que el tribunal resuelva los pasos a seguir.