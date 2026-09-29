Juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo se conoce el veredicto y qué podría pasar después

El segundo proceso judicial por el fallecimiento del ídolo argentino ingresará este martes en su etapa final con las últimas palabras de los imputados antes de los alegatos. La Fiscalía y las querellas expondrán durante octubre, luego llegará el turno de las defensas y el veredicto podría conocerse en diciembre.

El juicio por la muerte de Maradona ingresa en su etapa final.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará a transitar sus instancias definitivas . Después de más de cinco meses de audiencias y 73 testimonios , los siete profesionales de la salud acusados tendrán este martes su última posibilidad de ampliar sus declaraciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro .

El neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini , quien se desempeñaba como coordinadora de Cuidados Domiciliarios de la prepaga, tienen previsto hacer uso de ese derecho.

En cambio, el psicólogo Carlos Díaz , el enfermero Ricardo Almirón , el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna optaron por no declarar durante la jornada.

Con el cierre de las declaraciones, el proceso quedará encaminado hacia los alegatos y posteriormente hacia la deliberación de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón .

La Fiscalía y las querellas presentarán sus alegatos los días 8, 13 y 14 de octubre . Luego llegará el turno de las defensas de los siete imputados, que expondrán sus argumentos el 20, 21 y 22 de octubre .

Una vez finalizada esa instancia, el tribunal quedará en condiciones de deliberar y avanzar hacia la sentencia. El veredicto podría conocerse durante diciembre, aunque todavía no se estableció una fecha precisa.

Este proceso representa el segundo intento por juzgar las circunstancias que rodearon la muerte del exfutbolista, después de que el primer debate fuera anulado por el escándalo generado a raíz de la participación de la entonces jueza Julieta Makintach en una serie documental sobre la causa.

De qué están acusados los siete profesionales

Los siete imputados enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

El debate busca establecer las responsabilidades en torno a la atención que recibió Maradona durante su internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde murió el 25 de noviembre de 2020, semanas después de someterse a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural.

La acusación sostiene que determinadas decisiones y omisiones relacionadas con la atención del exfutbolista tuvieron vinculación con su muerte. Las defensas, en cambio, cuestionan esa hipótesis y plantean diferentes explicaciones sobre el deterioro de su salud y el desenlace.

En el caso particular de Luque, la acusación lo señaló como uno de los principales impulsores de la internación domiciliaria y sostuvo que desoyó de manera sistemática las advertencias que las hijas de Maradona le hicieron llegar sobre el deterioro de la salud de su padre.

El neurocirujano ya declaró extensamente durante el debate. En una de sus intervenciones sostuvo que quería “infinitamente” a Diego y afirmó que nunca imaginó el desenlace que finalmente ocurrió.

También cuestionó la descripción realizada por algunos de los peritos acerca del estado de salud que atravesaba Maradona antes de su muerte.

Qué dijo el último perito que declaró

El último especialista en brindar testimonio fue Pablo Ferrari, quien presentó una interpretación diferente a la de otros peritos que participaron del debate.

Ferrari consideró que la muerte de Maradona tuvo un carácter agudo y sostuvo que no podía descartarse una infección por coronavirus. Además, cuestionó que durante la autopsia no se hubiera realizado un hisopado.

Con esa exposición terminó la etapa testimonial. La audiencia de este martes será entonces la última oportunidad para que los acusados hablen antes del comienzo de los alegatos.

Qué puede pasar después de los alegatos

Una vez que la Fiscalía, las querellas y las defensas terminen de presentar sus argumentos durante octubre, el tribunal deberá analizar las pruebas y las posiciones expuestas a lo largo del juicio.

Los jueces tendrán que resolver la situación de cada uno de los siete profesionales acusados. La figura penal por la que llegaron a juicio prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión, aunque las defensas sostienen que no se configuró la responsabilidad penal atribuida por la acusación.

De esta manera, tras las últimas palabras de los imputados y los alegatos previstos para octubre, el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona quedará encaminado hacia el veredicto, que podría conocerse en diciembre.