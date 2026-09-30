Ordenaron un nuevo peritaje para determinar si Pity Álvarez puede continuar en el juicio por homicidio.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 dispuso una nueva evaluación interdisciplinaria del músico, que permanece internado en el Hospital Tornú. La medida se tomó luego de una nueva internación y de que se iniciara un proceso en la Justicia Civil para determinar su capacidad. Los peritos tendrán cinco días hábiles para presentar sus conclusiones.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz volvió a quedar bajo evaluación médica. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó un nuevo peritaje para determinar si el músico, en sus condiciones actuales, puede continuar sometido al proceso penal sin que se afecten sus garantías constitucionales.

La decisión fue adoptada después de que Álvarez fuera nuevamente internado y de que, además, se iniciara en el fuero civil un expediente destinado a determinar su capacidad. Actualmente permanece internado en una sala de terapia del Hospital Tornú, luego de que el Juzgado Civil N°4 dispusiera una internación compulsiva por 90 días y una nueva evaluación pericial. El tribunal aclaró que el proceso civil tiene un objetivo diferente del análisis que debe realizarse dentro del juicio penal.

El juez Gustavo Goerner señaló que ese expediente tiene “ una finalidad y un objeto distintos del supuesto de incapacidad sobreviniente ” y remarcó que determinar si Álvarez está en condiciones de afrontar el debate corresponde exclusivamente al tribunal oral.

Por eso, los jueces resolvieron realizar un nuevo estudio interdisciplinario, en los términos del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que si durante un proceso “sobreviniere la incapacidad mental del imputado”, debe suspenderse la tramitación de la causa.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 dispuso una nueva evaluación interdisciplinaria del músico, que permanece internado en el Hospital Tornú.

El Cuerpo Médico Forense y los profesionales propuestos por la defensa deberán realizar el estudio de manera urgente y presentar sus conclusiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aceptación del cargo.

La defensa de Álvarez, integrada por los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, designó a los especialistas en psiquiatría y medicina legal Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. El fiscal Sandro Abraldes consideró que la Fiscalía ya se encontraba correctamente representada por los peritos del Cuerpo Médico Forense, mientras que la querella que representa a una de las hijas de la víctima decidió no designar perito de parte.

El nuevo análisis tendrá como objetivo puntual establecer si el músico puede seguir participando del proceso “sin una afectación de sus garantías constitucionales”, según informó el sitio fiscales.

La decisión llega apenas una semana después de que el tribunal rechazara otro pedido de la defensa para suspender el juicio. En esa oportunidad, los jueces habían considerado que no existía una situación novedosa que justificara detener el debate y habían señalado que Álvarez no tenía obligación de asistir a todas las audiencias, ya que se encontraba representado por sus abogados.

Qué había determinado el último informe

El nuevo peritaje cobra especial relevancia porque, a comienzos de 2026, el Cuerpo Médico Forense había concluido que Álvarez estaba en condiciones “de estar en juicio, asistir al debate oral y público, prestar declaración y comprender los actos procesales”.

Sobre esa base, el tribunal había reanudado el proceso en mayo y fijado el comienzo del debate para agosto. En aquel momento, los jueces habían considerado que el estado de salud del músico permitía continuar con el expediente y que sus facultades mentales se encontraban estabilizadas.

Desde entonces, el juicio avanzó con la declaración de más de 25 testigos. Sin embargo, la nueva internación y las circunstancias surgidas en las últimas semanas llevaron al tribunal a ordenar una nueva evaluación.

Los jueces Hugo Navarro y Juan Ramos Padilla adhirieron a lo expresado por Goerner. “Se debe encauzar adecuadamente la continuidad del debate para evitar perjuicios para la salud del acusado y eventuales riesgos para terceros y, al mismo tiempo, atender las legítimas expectativas de la parte querellante, en particular en cuanto al respeto y dignidad en el trato que corresponde garantizar a las víctimas”, resaltó Ramos Padilla y solicitó que la actuación de las partes se ajuste “a los principios de lealtad y buena fe procesal”.

El homicidio por el que es juzgado

Álvarez está acusado del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Según la acusación, ambos comenzaron a discutir y luego a pelear. El músico habría extraído una pistola y disparado contra Díaz en la cabeza. La víctima cayó al piso y, de acuerdo con la acusación, Álvarez efectuó otros tres disparos hacia la misma zona antes de escapar.

Fue detenido horas después. El peritaje determinó que Díaz murió por “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”. El delito que se le atribuye contempla una pena de hasta 25 años de prisión.

El juicio había sido suspendido por primera vez en 2021 y volvió a quedar interrumpido en 2023 debido al estado de salud del músico. Ahora, con el debate ya avanzado, será el nuevo peritaje el que aporte elementos para determinar si puede continuar afrontando el proceso penal.