Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque y Agustina Cosachov tendrán sus últimas palabras antes de los alegatos

Los profesionales que estaban a cargo del astro argentino tendrán este martes la posibilidad de declarar por última vez ante el tribunal que lleva adelante la causa. La audiencia marcará el cierre de esta etapa del proceso y dará paso a los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas durante octubre.

Luque y Coschov hablarán por última vez en el juicio por la muerte de Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entrará este martes en una instancia decisiva . El neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini podrán pronunciar sus últimas palabras antes del comienzo de los alegatos .

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Luque y Cosachov, dos de los principales imputados, tendrán la posibilidad de dirigirse a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro .

Forlini, quien se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina prepaga del exfutbolista, también podrá realizar su última declaración antes de que el debate ingrese formalmente en su etapa final.

El psicólogo Carlos Díaz , el enfermero Ricardo Almirón , el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna no declararán durante la jornada.

Los siete profesionales están acusados de homicidio simple con dolo eventual , delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión .

El proceso busca determinar las responsabilidades en torno a la atención médica que recibió Maradona durante noviembre de 2020, cuando atravesaba una internación domiciliaria en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.

El exfutbolista había sido trasladado allí luego de someterse a una operación por un hematoma subdural que afectaba su salud.

La acusación contra Leopoldo Luque

Uno de los principales ejes de la acusación contra Luque está relacionado con su participación en la decisión de continuar el tratamiento de Maradona mediante una internación domiciliaria.

Además, fue señalado por presuntamente haber desoído las advertencias que las hijas del exfutbolista le hicieron llegar acerca de su estado de salud.

La audiencia de este martes cerrará la etapa destinada a las declaraciones de los imputados y dejará al juicio en condiciones de avanzar hacia los alegatos.

Cuándo comenzarán los alegatos

La siguiente instancia arrancará el 8 de octubre, cuando comenzarán a exponerse los argumentos finales de las distintas partes. Los alegatos de la Fiscalía y las querellas están previstos para los días 8, 13 y 14 de octubre.

Posteriormente llegará el turno de las defensas, que tendrán sus jornadas asignadas para el 20, 21 y 22 de octubre. Una vez finalizadas esas exposiciones, el tribunal quedará en condiciones de deliberar.

El proceso actual es el segundo debate oral realizado para determinar las responsabilidades por la muerte del astro argentino.

El primer juicio quedó anulado luego del escándalo generado por el documental protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach. Ese episodio derivó en la nulidad del debate y obligó a conformar un nuevo tribunal para volver a desarrollar el proceso.

Con las últimas palabras de Luque, Cosachov y Forlini, el segundo juicio por la muerte de Maradona ingresará ahora en su tramo final, antes de que las partes presenten sus alegatos y los jueces queden en condiciones de deliberar.