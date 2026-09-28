Con Pity Álvarez internado, el juicio por el homicidio de Cristian Díaz continúa con siete nuevos testigos en una audiencia clave

El Tribunal Oral N°29 retoma el debate con declaraciones de una perito, un cura y testigos reservados. La defensa volvió a plantear dudas sobre el estado de salud del músico.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz avanza en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, con una nueva jornada de declaraciones prevista para este lunes, en la que están citados siete testigos.

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La audiencia comenzó cerca de las 11 de la mañana y contempla la declaración de una perito, un cura y cuatro personas de identidad reservada , en una etapa del debate que continúa generando tensión entre la defensa y la fiscalía.

En paralelo al desarrollo del proceso, el músico permanece internado, lo que volvió a ser eje de discusión en la sala.

Durante la jornada anterior, la defensa insistió en la necesidad de suspender el juicio por el estado de salud del acusado, aunque la solicitud fue rechazada por el tribunal, que ordenó continuar con el debate y profundizar las evaluaciones médicas.

El Tribunal, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, analiza el caso por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego ocurrido en 2018 en Villa Lugano .

El Tribunal, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, analiza el caso por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego ocurrido en 2018 en Villa Lugano.

La situación médica de Álvarez volvió a ocupar el centro de la escena luego de episodios recientes de descompensación que derivaron en internaciones, lo que llevó a la defensa a insistir en la suspensión del proceso.

Sin embargo, la Justicia sostuvo que el debate debe continuar, al considerar que el imputado cuenta con representación legal y no está obligado a participar de todas las audiencias en esta etapa.

Testimonios clave en la etapa actual del juicio

Durante la jornada se prevén declaraciones consideradas relevantes para la reconstrucción del hecho. Entre los testigos figuran profesionales, referentes del entorno cercano y personas que declararán bajo reserva de identidad.

El fiscal del caso se manifestó en contra de cualquier intento de frenar el proceso, mientras que la querella también respaldó la continuidad del juicio.

El debate continuará en los próximos días con nuevas citaciones, en una etapa donde el tribunal busca avanzar en la toma de testimonios antes de ingresar a la fase final del juicio.