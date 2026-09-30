El juicio del Pity Álvarez quedó en pausa: las razones detrás de la decisión

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria para determinar si el músico está en condiciones de continuar sometido al proceso penal.

El juicio contra el Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz suma una nueva situación inesperada: el debate volvió a quedar en pausa.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria para determinar si el músico está en condiciones de continuar sometido al proceso penal .

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, recordó que una evaluación realizada anteriormente por el Cuerpo Médico Forense había concluido que el músico estaba en condiciones de participar del juicio. Pero el magistrado consideró que posteriormente se produjeron nuevas circunstancias que justifican volver a analizar su situación.

Entre esos elementos fueron mencionados la posterior internación de Álvarez, el proceso que tramita ante la Justicia Civil y lo ocurrido durante la audiencia del lunes.

La nueva pericia deberá realizarse dentro de los próximos cinco días hábiles y, de ser posible, estará a cargo de los mismos profesionales que habían evaluado anteriormente al músico. A su vez, las partes tendrán un plazo de tres días para proponer peritos que intervengan en la medida.

"Es una nueva evaluación que es lo que venimos pidiendo desde el segundo cero de este juicio. Finalmente, el tribunal nos hizo lugar lo que estamos solicitando", dijo Javier Baños, parte de la defensa del artista, en diálogo con la prensa. Acerca del futuro del debate, comentó: "El tribunal anticipó que, por más que se suspenda el juicio por cuatro meses, no se va a anular por una jurisprudencia que tiene el propio tribunal".

En este sentido, Fernando Burlando, abogado querellante, también habló y añadió: "El juicio no se puede suspender por más de 10 días. Sin perjuicio de eso, el tribunal aclaró que hay ya antecedentes y que no habría problema en que esta circunstancia ocurra".

"Creo que las últimas conductas de Álvarez son un llamado de atención. Reitero, para evitar futuras nulidades es perfecto lo que ha hecho el tribunal", concluyó Burlando.

Esta medida se supo en la audiencia desarrollada este miércoles, 24 horas después de que se conozca la internación forzosa de Pity por 90 días debido a que "presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros".