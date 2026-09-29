La medida se tomó luego de que el músico atravesara una crisis e intentara abandonar el Hospital Tornú, donde permanece internado desde el 23 de septiembre. El episodio ocurrió cuando debía conectarse de manera virtual a una audiencia por el juicio que afronta.

La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez durante 90 días , luego de una jornada crítica en la que el cantante intentó abandonar el Hospital Tornú , donde se encuentra internado desde el pasado 23 de septiembre .

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El episodio se produjo cuando el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados debía participar mediante Zoom de una audiencia correspondiente al juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz .

Según relataron, el músico atravesaba desde hacía varios días un síndrome de abstinencia . “Al momento de conectarse al zoom del jucio, tuvo una suerte de brote, agarró su mochila y se fue”, afirmó el periodista Carlos Salerno.

Después del episodio, el juzgado tomó intervención y resolvió que Álvarez permanezca internado durante 90 días , incluso contra su voluntad. La resolución consideró que el artista '"requiere tratamiento y acompañamiento acorde a su adicción" .

El cantante había salido encapuchado del establecimiento y fue interceptado en la calle. Según trascendió, fue necesaria la intervención de varias personas para contenerlo y lograr que regresara al hospital.

A partir de lo sucedido también intervino la guardia psiquiátrica, que consiguió estabilizarlo y trasladarlo nuevamente hasta su habitación.

El episodio ocurrió antes de una audiencia virtual

La situación se desencadenó cuando Álvarez debía conectarse a una nueva jornada del juicio de manera virtual. Según se informó, el músico sufrió una crisis nerviosa cuando fue trasladado de sala para participar de la audiencia online.

Personal de seguridad y otras personas que se encontraban junto al cantante debieron intervenir para contenerlo.

Finalmente, Álvarez regresó al interior del Hospital Tornú y la audiencia judicial prevista para ese día quedó suspendida.

Qué pasará con el juicio contra Pity Álvarez

El episodio volvió a poner en el centro de la escena el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, en el cual el histórico cantante es el principal acusado.

La defensa del músico había solicitado nuevamente la suspensión del proceso, pero los jueces resolvieron avanzar con la audiencia. Cuando intentaron establecer la conexión con el acusado mediante Zoom se produjo la crisis que terminó con su intento de abandonar el hospital.

Durante la jornada estaba prevista la declaración de siete testigos, pero las exposiciones no pudieron realizarse debido a la suspensión.

Los siete testigos deberán volver a presentarse el miércoles, mientras la Justicia deberá definir cómo continuará el proceso judicial durante el período de internación obligatoria del cantante.