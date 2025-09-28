Un nuevo posteo de Soda Stereo volvió a despertar la intriga... ¿vuelven?

El banda, históricamente encabezada por Gustavo Cerati y actualmente conformada por Zeta Bosio y Charly Alberti, volvió a dejar un enigmático mensaje en sus redes que ilusiona a sus fans.

La icónica banda argentina Soda Stereo sigue generando intriga entre sus fans al postear nuevamente un misterioso mensaje que mantiene a sus seguidores en vilo por lo que parece ser un inminente anuncio. Resta saber que anda tramando el dúo conformado por Zeta Bosio y Charly Alberti.

Esta vez, publicaron en sus redes sociales un video de la banda emblema del rock nacional ingresando a un recital en la cancha de River, con el público vitoreando de fondo. La publicación estuvo acompañada por el texto: "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante" y el link a su página web.

Pero el misterio sigue, porque al ingresar al sitio, aparece un contador rojo gigante que marca una cuenta regresiva . Además, está acompañado por la frase: "Los ecos de algo nuevo se aproximan ... suscribite y descubrilo antes que nadie".

Sin embargo, estas no son las únicas señales que envió la banda. Tal como contó Ámbito, hace un par de días la ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches individuales en blanco y negro con los nombres de cada integrante de la banda. "Gustavo", "Zeta" y "Charly" se podía leer en carteles pegados en distintas avenidas porteñas.

Hace un par de días la ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches individuales en blanco y negro con los nombres de cada integrante de la banda.

Además, en su cuenta de Instagram vienen posteando una serie de videos. "Uno de Cae el sol", junto a un segmento de letra: “Y cada vez que vuelvo, tus ecos están. Y quería despertarme y al fin con vos volver a jugar” e imágenes de un grupo de jóvenes entrando a un estadio mientras se escucha "Me verás volver", son algunos de los ejemplos.

Lo cierto es que la banda se trae algo entre manos pero, a diferencia de los últimos avisos, esta vez parece que el anuncio es inminente.

Las señales de Soda Stereo que alimentan la ilusión de los fans

Todo comenzó desde la web oficial de Soda Stereo, allí subieron un video con una señal de interferencia, lo que rápidamente para todos los fans del grupo resultó un guiño a la escenografía de la presentación del primer disco en el teatro Astros, con pilas de televisores viejos con la misma señal. Aquel concierto fue en junio de 1985, cuarenta años atrás.

El año pasado, al cumplirse los 40 años del álbum debut de Soda, se habló mucho de una inminente edición de un viejo demo con una canción inédita llamada "Dime Sebastián". Ya cinco años antes, Charly Alberti lo había mencionado cuando posteó en su cuenta de Instagram: "¡Finalmente después de buscarlo durante años apareció! Es el primer demo grabado en la sala de casa con la portastudio".

La edición nunca se concretó y esa canción en teoría está lista para ser publicada si ellos lo desean.

soda-stereo-1990-cancion animal Soda Stereo en épocas de "Canción Animal", el quinto disco de la banda cumplió 35 años en agosto.

Hace algunos meses atrás en charla con la revista Rolling Stone, Zeta Bosio dejo entrever que algo estaban armando.

“Con soda somos muy inquietos y con Charly, desde que nos juntó el circo (en referencia al espectáculo sobre el grupo que realizaron junto al Cirque du Soleil) es como que estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas. Lo sentimos así y hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, dijo el bajista desde su casa en Miami.

Respecto a posibles reediciones, si pensamos en efemérides, en noviembre se cumplen 40 años del lanzamiento de su segundo disco "Nada Personal", no sería descabellado pensar que la banda está anticipando la publicación de algún material para conmemorar esa fecha tan significativa.