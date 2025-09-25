¿Vuelve Soda Stereo? Las señales que pusieron en alerta a los fans

Carteles en las calles de Buenos Aires, señales desde las redes sociales y movimiento en su web oficial indican que algo esta por pasar.

¿Vuelve Soda Stereo? ¿Nuevo disco? ¿Nuevo show? Estás y muchas preguntas más son las que se hacen por estás horas los fans de Soda, la icónica banda formada por el recordado Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti se trae algo entre manos.

Hoy la ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches individuales en blanco y negro con los nombres de cada integrante de la banda. "Gustavo" , "Zeta" y "Charly" se podía leer en carteles pegados en alguna avenidas de la "Ciudad de la furia" . Una nueva señal de que algo esta por pasar ¿Pero qué? Esa es la pregunta que aun no tiene respuesta.

Todo comenzó desde la web oficial de Soda Stereo (y sus redes sociales, dónde comenzaron a hacer publicaciones con mayor frecuencia). Allí subieron un video con una señal de interferencia , lo que rápidamente para todos los fans del grupo resultó un guiño a la escenografía de la presentación del primer disco en el teatro Astros, con pilas de televisores viejos con la misma señal. Aquel concierto fue en junio de 1985, cuarenta años atrás.

El año pasado, al cumplirse los 40 años del álbum debut de Soda, se habló mucho de una inminente edición de un viejo demo con una canción inédita llamada "Dime Sebastián" . Ya cinco años antes, Charly Alberti lo había mencionado cuando posteó en su cuenta de Instagram: "¡Finalmente después de buscarlo durante años apareció! Es el primer demo grabado en la sala de casa con la portastudio" .

La edición nunca se concretó y esa canción en teoría está lista para ser publicada si ellos lo desean.

soda-stereo-1990-cancion animal Soda Stereo en épocas de "Canción Animal", el quinto disco de la banda cumplió 35 años en agosto.

Hace algunos meses atrás en charla con la revista Rolling Stone, Zeta Bosio dejo entrever que algo estaban armando.

“Con soda somos muy inquietos y con Charly, desde que nos juntó el circo (en referencia al espectáculo sobre el grupo que realizaron junto al Cirque du Soleil) es como que estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas. Lo sentimos así y hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, dijo el bajista desde su casa en Miami.

Respecto a posibles reediciones, si pensamos en efemérides, en noviembre se cumplen 40 años del lanzamiento de su segundo disco "Nada Personal", no sería descabellado pensar que la banda está anticipando la publicación de algún material para conmemorar esa fecha tan significativa.

¿Un nuevo show de Soda Stereo?

En 2020 hubo un regreso de Soda, esta vez sin Gustavo. Charly y Zeta estuvieron acompañados por artistas invitados. Muchos de ellos estuvieron acompañándolos en vivo y otros con videos pregrabados. Chris Martin de Coldplay, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Andrea Echeverri de Aterciopelados, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Álvaro Henríquez de Los Tres, Mon Laferte y Benito Cerati fueron algunos de los artistas que fueron parte de esa gira a nivel latinoamericano.

Hoy los fans están a la expectativa de novedades ¿Será posible que se concrete algún show cómo los que se dieron sin Gustavo? ¿Será un disco nuevo con material inédito? ¿Una reedición aniversario? Todas preguntas que esperemos próximamente tengan respuestas.