Una historia de inmigración, humor y amistad: la película de HBO Max que sorprende a millones







Por un acontecimiento inesperado, estas amigas deberán hacer realmente lo que sea para sobrevivir en España.

La plataforma agregó a su catálogo una gran alternativa para reir y reflexionar. Imagen: HBO Max

La plataforma de HBO Max apuesta fuerte con una nueva película que mezcla comedia, inmigración y amistad, sumándose al creciente catálogo latinoamericano con historias contemporáneas. Esta producción reúne risas y reflexión en un viaje emocional que refleja los desafíos de dejar el país de origen, adaptarse a otro escenario y apoyarse en vínculos inquebrantables.

La cinta retrata de forma cálida y divertida cómo tres mujeres colombianas enfrentan un escenario extranjero, se reinventan y descubren que, más allá del extrañar casa, pueden construir vínculos que trascienden el idioma y la distancia. El título de la historia es Nadie sabe quién soy yo.

Nadie sabe quien soy yo La nueva e increíble comedia disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Nadie sabe quién soy yo, el estreno de HBO Max La trama se centra en Gaby, Valeria y Manuela, tres amigas colombianas que llegaron a España con sueños y poco más, y trabajan en eventos para clientes exigentes, pero se ven envueltas en un caos cuando una torta de cumpleaños explota en pleno festejo.

Sin trabajo, sin dinero y a punto de ser desalojadas, deciden mantenerse a flote mediante una mentira: Gaby es confundida con una doctora y supuesta pareja de un millonario en coma. La farsa las lleva a una mansión llena de secretos, reglas absurdas y complicaciones que pondrán a prueba su ingenio y solidaridad.

A través del humor, la película aborda el tema de la inmigración femenina, la adaptabilidad, la identidad y el empoderamiento desde una mirada ligera pero consciente.

HBO Max: tráiler de Nadie sabe quién soy yo Embed - Nadie Sabe Quien Soy Yo - Trailer Oficial 2025 HBO Max: elenco de Nadie sabe quién soy yo Liss Pereira

Johanna Fadul

Lina Cardona

Rafael Taibo

Cristina Warner