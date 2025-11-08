Homenaje a Soda Stereo en el debut de Dua Lipa en el Monumental: tocó un clásico nacional que sacudió a los fans







La artista se presentó en su primera fecha en el Estadio Mas Monumental e hizo vibrar al público. También tocará este sábado.

Dua Lipa se presentó el 7 de noviembre y volverá a tocar este sábado 8. Captura

La cantante inglesa Dua Lipa deleitó al público argentino en el Estadio River Plate durante su primera fecha. Allí, entre su gran repertorio de canciones, se dedicó unos minutos para hacer cover de un clásico del rock nacional: se trata de nada menos que el tema De música ligera, de Soda Stereo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cantante llegó para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, con un show de gran despliegue visual, bailarines y todos los temas de su nuevo material frente a unas 80.000 personas.

Homenaje a Soda Stereo en el debut de Dua Lipa La gira, que comenzó en junio en Europa y continuó en octubre por EEUU y Asia, inició su etapa latinoamericana en Buenos Aires este 7 y 8 de noviembre. Como parte de un hábito que forjó en los últimos meses, Lipa interpreta una canción propia del país en el que se presenta fecha a fecha.

Así, en la noche del viernes, la artista dedicó unos minutos para hacer un cover de la canción que marcó su época en el rock argentino.





Las redes sociales se inundaron de registros de lo que fue la primera fecha de la artista, que tocó este viernes 7 y también lo hará hoy, sábado 8. Entre el material que circuló, la productora DF Entertaiment compartió un video perfecto de la performance de la inglesa.

dua lipa de musica ligera Dua Lipa deleitó al público argentino al tocar De música ligera. DF Entertaiment Dua Lipa ya tocó suelo argentino: el video que enloqueció a sus fans en Buenos Aires Dua Lipa llegó a la Argentina este miércoles para presentarse este viernes 7 y sábado 8 de noviembre en el estadio de River Plate. La cantante británica aterrizó en Buenos Aires proveniente de Nueva York, donde permaneció junto a su pareja, el actor Callum Turner, antes de continuar con su gira mundial Radical Optimism Tour. La estrella pop se hospeda en el hotel Four Seasons, en el barrio de Retiro, donde fue sorprendida por algunos seguidores que la esperaban desde temprano. Uno de ellos logró captarla en video al salir de una camioneta, vestida con una campera amarilla con figuras negras. En las imágenes, puede verse a la artista sonriendo, saludando con la mano y lanzando un beso antes de adentrarse al establecimiento. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los fans celebraron su llegada con mensajes de bienvenida y expectativas por los shows en el Monumental, que agotaron sus localidades en tiempo récord