"Ecos", el show del regreso de Soda Stereo suma nuevas fechas en Buenos Aires y continúa desatando gran entusiasmo y furor entre los fans. Las nuevas funciones serán el 10 y 11 de agosto en el Movistar Arena. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en el mismo escenario, con la misma energía de siempre.
"Ecos", el show del regreso de Soda Stereo suma nuevas fechas en Buenos Aires: cómo conseguir las entradas
Una verdadera revolución recorre a los fanáticos que no llegaron a adquirir sus tickets. Y frente a la gran demanda la “Soda Señal” se vuelve a encender.
A sólo un mes del anuncio, el show ya lleva vendidos más de 250mil tickets en toda la región, arrasando boleterías y agotando funciones en tiempo récord. Habrá presentaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.
Cómo y dónde conseguir las entradas para el show "Ecos" en el Movistar Arena
Inicio fila virtual será el Jueves 6/11 a las 9am y la venta general comenzará a las 10am a través de la web oficial del Movistar Arena. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa.
Las redes siguen colmadas de mensajes reflejando la emoción de miles de seguidores: desde aquellos que vivieron la historia de la banda desde sus comienzos hasta las nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos años.
SODA STEREO - ECOS
- 21 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 22 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 26 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!
- 27 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!
- 28 de marzo 2026 - CHILE - ÚLTIMAS ENTRADAS!
- 6 de abril 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 14 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - AGOTADO!!
- 15 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - ÚLTIMAS ENTRADAS!!
- 18 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO - AGOTADO!!
- 19 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!
- 21 de abril 2026 - Monterrey - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!
- 22 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!
- 23 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!
- 29 de mayo 2026 - COLOMBIA - ÚLTIMAS ENTRADAS!!
- 4 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 10 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 11 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 10 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - NUEVA FUNCIÓN!!
- 11 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - NUEVA FUNCIÓN!!
- 14 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 15 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
