5 de noviembre 2025 - 09:56

"Ecos", el show del regreso de Soda Stereo suma nuevas fechas en Buenos Aires: cómo conseguir las entradas

Una verdadera revolución recorre a los fanáticos que no llegaron a adquirir sus tickets. Y frente a la gran demanda la “Soda Señal” se vuelve a encender.

El show de regreso suma nuevas funciones.

"Ecos", el show del regreso de Soda Stereo suma nuevas fechas en Buenos Aires y continúa desatando gran entusiasmo y furor entre los fans. Las nuevas funciones serán el 10 y 11 de agosto en el Movistar Arena. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en el mismo escenario, con la misma energía de siempre.

A sólo un mes del anuncio, el show ya lleva vendidos más de 250mil tickets en toda la región, arrasando boleterías y agotando funciones en tiempo récord. Habrá presentaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show "Ecos" en el Movistar Arena

Inicio fila virtual será el Jueves 6/11 a las 9am y la venta general comenzará a las 10am a través de la web oficial del Movistar Arena. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa.

Las redes siguen colmadas de mensajes reflejando la emoción de miles de seguidores: desde aquellos que vivieron la historia de la banda desde sus comienzos hasta las nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos años.

SODA STEREO - ECOS

  • 21 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
  • 22 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
  • 26 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!
  • 27 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!
  • 28 de marzo 2026 - CHILE - ÚLTIMAS ENTRADAS!
  • 6 de abril 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
  • 14 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - AGOTADO!!
  • 15 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - ÚLTIMAS ENTRADAS!!
  • 18 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO - AGOTADO!!
  • 19 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!
  • 21 de abril 2026 - Monterrey - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!
  • 22 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!
  • 23 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!
  • 29 de mayo 2026 - COLOMBIA - ÚLTIMAS ENTRADAS!!
  • 4 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
  • 10 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
  • 11 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
  • 10 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - NUEVA FUNCIÓN!!
  • 11 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - NUEVA FUNCIÓN!!
  • 14 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
  • 15 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

