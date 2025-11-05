"Ecos", el show del regreso de Soda Stereo suma nuevas fechas en Buenos Aires: cómo conseguir las entradas







Una verdadera revolución recorre a los fanáticos que no llegaron a adquirir sus tickets. Y frente a la gran demanda la “Soda Señal” se vuelve a encender.

El show de regreso suma nuevas funciones.

"Ecos", el show del regreso de Soda Stereo suma nuevas fechas en Buenos Aires y continúa desatando gran entusiasmo y furor entre los fans. Las nuevas funciones serán el 10 y 11 de agosto en el Movistar Arena. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en el mismo escenario, con la misma energía de siempre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A sólo un mes del anuncio, el show ya lleva vendidos más de 250mil tickets en toda la región, arrasando boleterías y agotando funciones en tiempo récord. Habrá presentaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

Una verdadera revolución recorre a los fanáticos que no llegaron a adquirir sus tickets. Y frente a la gran demanda la “Soda Señal” se vuelve a encender.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show "Ecos" en el Movistar Arena Inicio fila virtual será el Jueves 6/11 a las 9am y la venta general comenzará a las 10am a través de la web oficial del Movistar Arena. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa.

Embed - Soda Stereo on Instagram: "El próximo jueves 6/11 a las 9am comenzará la fila virtual. www.movistararena.com.ar #SodaStereo #Ecos " View this post on Instagram Las redes siguen colmadas de mensajes reflejando la emoción de miles de seguidores: desde aquellos que vivieron la historia de la banda desde sus comienzos hasta las nuevas generaciones que descubrieron su legado en los últimos años.

SODA STEREO - ECOS 21 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

22 de marzo 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

26 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!

27 de marzo 2026 - CHILE - AGOTADO!!

28 de marzo 2026 - CHILE - ÚLTIMAS ENTRADAS!

6 de abril 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

14 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - AGOTADO!!

15 de abril 2026 - CDMX- MÉXICO - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

18 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO - AGOTADO!!

19 de abril 2026 - Guadalajara - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!

21 de abril 2026 - Monterrey - MÉXICO- ÚLTIMAS ENTRADAS!!

22 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!

23 de mayo 2026 - PERÚ - AGOTADO!!

29 de mayo 2026 - COLOMBIA - ÚLTIMAS ENTRADAS!!

4 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

10 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

11 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

10 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - NUEVA FUNCIÓN!!

11 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - NUEVA FUNCIÓN!!

14 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!

15 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!