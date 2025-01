Un político republicano respondió al video de Selena Gómez: "Depórtenla"

La actriz Selena Gómez generó una fuerte polémica en redes sociales este lunes tras compartir un video llorando por la situación que estaban atravesando los inmigrantes en Estados Unidos, a una semana de la asunción del presidente Donald Trump. Ante el lamento de la protagonista de Only Murders in the Building, que provocó una catarata de críticas, un político republicano apuntó que la intérprete, nieta de inmigrantes mexicanos, debería ser deportada.