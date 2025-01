Selena Gómez se quebró al hablar de las deportaciones de inmigrantes de Donald Trump: "Mi gente está siendo atacada"

En un video compartido en sus historias de Instagram, la actriz Selena Gómez rompió en llanto mientras reflexionaba sobre las recientes acciones del presidente Donald Trump contra los inmigrantes. "Mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo", expresó entre lágrimas. También añadió: "Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo".