Marco Rubio aseguró que Cuba aceptó la oferta de ayuda humanitaria de EEUU

El funcionario informó que la probabilidad de que se alcance un acuerdo negociado no es alta en este momento. Sin embargo, aseguró que la isla aceptó la ayuda y detalló que esa solución "sigue siendo una preferencia" para la administración republicana.

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio aseguró este jueves que Cuba aceptó la oferta de ayuda humanitaria de la administración Trump. Se trata de una oferta de u$s 100.000.000, pero agregó que no estaba claro si La Habana avaló las condiciones de Washington.

El funcionario informó que la probabilidad de que se alcance un acuerdo negociado y pacífico entre EEUU y Cuba no es alta en este momento, mientras Washington intensifica su campaña de presión contra la gestión de Miguel Díaz-Canel. Rubio afirmó que una solución negociada "sigue siendo nuestra preferencia con respecto a Cuba".

" Solo estoy siendo sincero con ustedes (...) la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta. Pero si cambian de opinión, aquí estamos. Y mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer", fueron las declaraciones de Rubio a la par de que informó la isla aceptó "la oferta estadounidense de u$s100.000.000 en ayuda humanitaria".

Sin embargo, advirtió: "Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará". A la par, la administración republicana logró distribuir millones de dólares en ayuda desde principios de año en la isla mediante la Iglesia católica, una situación que despierta fricciones con La Habana.

Cuba indulto "Si cambian de opinión, aquí estamos. Y mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer", fueron las declaraciones de Rubio a la par de que informó la isla aceptó "la oferta estadounidense".

"No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos", advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense al respecto.

Rubio denunció en varias ocasiones a la empresa Gaesa, directamente bajo control del ejército cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles. La compañía fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

En un mensaje en español, Rubio propuso una "nueva relación" con Cuba en medio de la crisis y las protestas

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio planteó este miércoles una “nueva relación” con Cuba, en un mensaje en español dirigido directamente a la población de la isla, en el que combinó el anuncio de ayuda humanitaria con duras críticas al gobierno cubano en un contexto de crisis económica y protestas sociales.

En una pieza difundida por el Departamento de Estado, Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump busca abrir una etapa distinta con la isla, aunque condicionada a un vínculo directo con los ciudadanos.

“Quiero contarles lo que nosotros en Estados Unidos les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor”, expresó. También sostuvo: “El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”.