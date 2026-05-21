A días del Mundial 2026, EEUU endurece controles en aeropuertos para frenar el ingreso del ébola

La decisión estableció que todos los ciudadanos estadounidenses llegados de países afectados ingresen únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD). A su vez, se coordinarán acciones con aerolíneas, socios internacionales y funcionarios en puertos de entrada.

La decisión estipuló que todos los estadounidenses llegados desde países afectados deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD).

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que el país reforzará las restricciones de viaje para evitar la entrada del ébola , en medio de los actuales brotes registrados en el este y centro de África.

En las últimas horas se conoció que el brote de ébola surgido en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda supone un alto riesgo a nivel local y regional , pero en sentido global siguen siendo bajos, declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Sus autoridades detallaron un nuevo número de casos en las últimas horas, cuya cepa fue identificada como Bundibugyo y ya había registrado casos años atrás.

Ahora, la decisión de EEUU estableció que a partir de este jueves todos los ciudadanos estadounidenses que lleguen a su país desde la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su arribo, deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD) para una detección mejorada.

Los CDC señalaron en una declaración que trabajarán con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales.

Los CDC señalaron en una declaración que trabajarán con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para implementar medidas tendientes a reducir el riesgo de entrada de la enfermedad del ébola causada por la cepa Bundibugyo.

Las revisión de salud pública será más exhaustiva, en tanto que se aplicarán restricciones de ingreso para quienes ostenten pasaportes no estadounidenses que hayan estado en Uganda, Congo o Sudáfrica en los últimos 21 días.

A su vez, se coordinarán acciones con aerolíneas, socios internacionales y funcionarios en puertos de entrada para identificar y gestionar a viajeros que pudieran haber estado expuestos al virus del ébola.

La OMS calificó el brote del ébola como un riesgo regional pero no mundial: qué dicen los números

“La situación es una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no es una emergencia pandémica. La OMS evaluó el riesgo de la epidemia como alto a nivel nacional y regional y bajo a nivel mundial”, señaló el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de prensa este miércoles.

El funcionario confirmó oficialmente 51 casos en la República Democrática del Congo (RDC), incluidos contagios en las ciudades de Bunia y Goma, aunque agregó que “la magnitud de la epidemia en la RDC es mucho mayor”. La OMS afirma que hasta el momento se registraron 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes sospechosas, y se espera que las cifras aumenten aún más dado el tiempo que se tarda en detectar el virus.

Por otro lado, Uganda informó a la OMS de dos casos confirmados en su capital, Kampala, incluida una muerte entre dos personas que viajaron desde la RDC a Uganda.