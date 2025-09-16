SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de septiembre 2025 - 19:30

Un siniestro juego: la terrorífica película de Disney+ que te dejará helado

Con una premisa horrorosa y un objetivo aún peor, el drama de esta serie de Disney no te dejará moverte del sillón.

La película de Disney+ que genera una tensión y un misterio inigualables.

La película de Disney+ que genera una tensión y un misterio inigualables.

Una de las grandes virtudes de Disney + es su capacidad para renovar su oferta con títulos que inquietan de verdad y no se quedan en lo superficial. La plataforma incluyó recientemente un film de suspenso estremecedor, y lo más perturbador no es solo la premisa, sino como construye tensión a partir de secretos y moralidades quebradas.

En el catálogo latinoamericano ya está disponible "Uno para morir", una película ideal para quienes buscan algo más que monstruos o sustos tradicionales. Fue estrenada en 2023, dirigida por Manolo Cardona, quien también actúa, y cuenta con un reparto internacional de lujo: Maribel Verdú, Carla Adell, Dagoberto Gama, entre otros.

Informate más
Uno para morir
La increíble película de terror que estremece a todos en Disney +.

La increíble película de terror que estremece a todos en Disney +.

De qué trata Uno para morir, la nueva película del catálogo de Disney +

Siete personas despiertan en una mansión sin recuerdos claros de por qué están ahí, convocadas por una voz enigmática que les propone un juego escalofriante: deberán elegir a uno de ellos para morir, y ese elegido debe estar dispuesto a aceptar su destino. Si no cumplen las reglas, la amenaza es letal para todos.

Conforme pasan los minutos, los personajes se ven obligados a revelar sus peores secretos, a mostrar quiénes eran antes del encierro y a tomar decisiones atroces. El plazo que tienen para elegir es de 1 hora. Lo más misterioso es, ¿qué las une en este encierro, y qué tan lejos están dispuestos a llegar para salvarse? Esa incógnita se nota en cada mirada que intercambian, y el verdadero terror parece no haber empezado aún.

Disney+: tráiler de Uno para morir

Embed - Uno Para Morir | Trailer Oficial | Paramount+

Disney+: elenco de Uno para morir

  • Manolo Cardona (Participante)
  • Carla Adell (Lupe)
  • Dagoberto Gama (Armando)
  • Fernando Becerril (José)
  • Maribel Verdú (Marta)
  • Adriana Paz (Teresa)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias