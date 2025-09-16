Una de las grandes virtudes de Disney + es su capacidad para renovar su oferta con títulos que inquietan de verdad y no se quedan en lo superficial. La plataforma incluyó recientemente un film de suspenso estremecedor, y lo más perturbador no es solo la premisa, sino como construye tensión a partir de secretos y moralidades quebradas.
Un siniestro juego: la terrorífica película de Disney+ que te dejará helado
Con una premisa horrorosa y un objetivo aún peor, el drama de esta serie de Disney no te dejará moverte del sillón.
En el catálogo latinoamericano ya está disponible "Uno para morir", una película ideal para quienes buscan algo más que monstruos o sustos tradicionales. Fue estrenada en 2023, dirigida por Manolo Cardona, quien también actúa, y cuenta con un reparto internacional de lujo: Maribel Verdú, Carla Adell, Dagoberto Gama, entre otros.
De qué trata Uno para morir, la nueva película del catálogo de Disney +
Siete personas despiertan en una mansión sin recuerdos claros de por qué están ahí, convocadas por una voz enigmática que les propone un juego escalofriante: deberán elegir a uno de ellos para morir, y ese elegido debe estar dispuesto a aceptar su destino. Si no cumplen las reglas, la amenaza es letal para todos.
Conforme pasan los minutos, los personajes se ven obligados a revelar sus peores secretos, a mostrar quiénes eran antes del encierro y a tomar decisiones atroces. El plazo que tienen para elegir es de 1 hora. Lo más misterioso es, ¿qué las une en este encierro, y qué tan lejos están dispuestos a llegar para salvarse? Esa incógnita se nota en cada mirada que intercambian, y el verdadero terror parece no haber empezado aún.
Disney+: tráiler de Uno para morir
Disney+: elenco de Uno para morir
- Manolo Cardona (Participante)
- Carla Adell (Lupe)
- Dagoberto Gama (Armando)
- Fernando Becerril (José)
- Maribel Verdú (Marta)
- Adriana Paz (Teresa)
