Con gran visión, apostó por un importante negocio en un rubro que no le agrada y generó miles de millones de dólares.

Este empresario encontró la receta para que su abultada herencia se multiplique en miles de millones de dólares.

Un legado familiar puede generar millones y abrir caminos hacia la riqueza con una decisión clave. Las inversiones estratégicas en sectores diversos transforman ese fortuito inicio en fortunas aún más sólidas, estableciendo trayectorias que marcan presencia en los mercados internacionales.

Idan Ofer , un empresario israelí de 69 años, destaca por su ascenso financiero. Su historia, construida sobre bases firmes y decisiones audaces, lo posiciona como un referente influyente en el mundo de los negocios actuales.

Idan Ofer heredó una fortuna tras la muerte de su padre Sammy en 2011, un legado que superaba los miles de millones . Aunque el fútbol no le interesaba, compró un 33% del Atlético de Madrid en 2018, transformando esa indiferencia en un negocio que genera ganancias.

Con estudios en Israel e Inglaterra, tomó el mando de Quantum Pacific Group , la empresa familiar. Esta compañía creció en áreas como el transporte marítimo, energía y minería, extrayendo recursos de la tierra. Su enfoque estratégico multiplicó la riqueza inicial y lo llevó a apostar nuevamente en el deporte que no le gusta para nada, pero al cuál ve como un negocio rentable.

Invirtió gran parte de su fortuna en Famalicão, un club de fútbol portugués, mostrando que incluso un deporte que no le gustaba puede ser una opción inmejorable para generar ingresos. Usó una estrategia cuidadosa, tomando decisiones precisas con el tiempo, lo que le permitió aumentar su capital a partir de esa inversión inesperada.

Miles de millones: el patrimonio de Idan Ofer

Idan Ofer maneja 17.7 mil millones de dólares en 2025, gracias a su control en Israel Corp y Kenon Holdings, más su parte en Atlético de Madrid. A sus 69 años, su riqueza abarca telecomunicaciones y bienes raíces, reforzando su posición en la economía mundial.

Apoya educación y arte con donaciones, equilibrando su perfil, aunque dejó la Universidad de Harvard en 2023 por disputas políticas, pero todo esto fue sin afectar su fortuna. Sigue siendo un líder clave, con un patrimonio en alza, sostenido por una herencia inicial y una gestión efectiva.