El fin de una icónica saga llegó a Disney+: la película que marcó una generación regresa con mucha nostalgia







El final de la querida saga aterriza ahora en Disney + con "Bridget Jones: Loca por él", la cuarta entrega de las películas basadas en las novelas de Helen Fielding. Esta nueva película reúne a rostros emblemáticos como Renée Zellweger, Hugh Grant y Emma Thompson, junto a un elenco renovado que aporta frescura sin dejar la esencia que enamoró al público.

Para quienes crecieron con sus torpezas amorosas, diarios y enredos sentimentales, volver a ver a Bridget en pantalla trae una mezcla de emoción y ternura. La saga comenzó en 2001 con El diario de Bridget Jones, siguió con 'Bridget Jones: Sobreviviré' (2004) y 'Bridget Jones's Baby' (2016), y ahora con 'Loca por él' se retoma esa conexión nostálgica, mezclando humor, romanticismo y la evolución de una mujer que ya no es la misma, pero sigue siendo inolvidable.

De qué trata Bridget Jones: loca por él, el estreno de Disney Cuatro años después de quedar viuda tras la muerte de Mark Darcy durante una misión humanitaria en Sudán, Bridget Jones se encuentra en un punto crucial de su vida. Madre de dos hijos, Billy de nueve años y Mabel de cuatro, vive una especie de limbo emocional en el que debe equilibrar su trabajo, la maternidad y el duelo, mientras sus amigos y su familia la animan a abrirse nuevamente al amor.

Presionada también por las expectativas sociales, decide probar suerte con las apps de citas. Allí conocerá a Roxster, un hombre más joven, despreocupado y con una perspectiva distinta sobre la vida, lo que la llevará a enfrentarse a sus propias inseguridades, sus recuerdos de Mark Darcy y la pregunta de si es posible amar de nuevo con todas las cicatrices del pasado.

Disney+: tráiler de Bridget Jones: loca por él Embed - BRIDGET JONES: LOCA POR ÉL | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD Disney+: elenco de Bridget Jones: loca por él Renée Zellweger (Bridget Jones)

Leo Woodall (Roxster McDuff)

Chiwetel Ejiofor (Scott Walliker)

Hugh Grant (Daniel Cleaver)

Colin Firth (Mark Darcy)

