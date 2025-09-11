Una historia imperdible en Disney+: la dramática serie coreana que combina espionaje y política

La plataforma Disney+ estrenó recientemente la serie coreana "Polaris: La conspiración", un thriller que combina espionaje, acción y política. Los tres primeros capítulos fueron emitidos el 10 de septiembre y continuará con un lanzamiento de dos episodios por semana, todos los miércoles, por lo que, si sos ansioso, habrá que aprender a esperar.
"Polaris: La conspiración" sigue la vida de Seo Mun-ju, una exembajadora de Corea del Sur que trabaja en las Naciones Unidas, y se encuentra envuelta en una conspiración multinacional que involucra a naciones hostiles, agencias de seguridad e información clasificada. La serie es ideal para salir del universo de la comedia o el romance y agregar una dosis de drama a su entretenimiento.
De qué trata Polaris: La Conspiración, la nueva apuesta de Disney +
La historia comienza mostrando un intento de asesinato contra un candidato presidencial, lo que desencadena una investigación sobre una conspiración más grande que amenaza la estabilidad de la península de Corea. A medida que la trama se desarrolla, se revelan secretos y mentiras que involucran a personajes poderosos y organizaciones clandestinas. La historia se vuelve cada vez más compleja y emocionante, manteniendo al espectador crecientemente intrigado.
La protagonista, Seo Mun-ju, se encuentra en el centro de esta trama, y su vida corre peligro cuando un misterioso mercenario llamado Baek San Ho aparece para protegerla. Juntos, deben navegar por un mundo de espionaje y política, donde la lealtad y la traición son moneda corriente. La serie promete giros inesperados y momentos de alta tensión, lo que la convierte en una emocionante aventura para los espectadores.
Disney+: tráiler de Polaris: La Conspiración
Disney+: elenco de Polaris: La Conspiración
- Jun Ji Hyun (Seo Mun Ju)
- Gang Dong Won (Baek San Ho)
- John Cho (Anderson Miller)
- Lee Mi-sook (Lim Ok-seon)
- Park Hae-joon (Jang Jun-ik)
- Kim Hae-sook (Chae Kyung-sin)
- Yoo Jae-myung (Yoo Un-hak)
- Oh Jung-se (Jang Jun-sang)
- Lee Sang-hee (Yeo Mi-ji)
- Joo Jong-hyuk (Park Chang-hee)
- Won Ji-an (Kang Han-na)
