Una de las series más exitosas de Disney +: una comedia criminal que te conquistará con su humor

En Disney + existen películas y series para todos los gustos. Una producción que llamó poderosamente la atención del público es, sin lugar a dudas, "Only Murders in the Building". Está protagonizada por Selena Gómez y mezcla drama, comedia y misterio en partes iguales.
La serie ha crecido de manera exponencial y se explica, en parte por la particularidad del género, que mezcla policial con comedia negra de manera tal que el misterio y la tensión no se pierden en la ridiculez de lo insólito. También explora elementos modernos como los podcast y documentales sobre crímenes.
De qué trata Only Murders in the Building, la historia que conquistó a los espectadores
La historia se centra en 3 vecinos de un edificio que están obsesionados con el crimen verdadero y comparten un podcast donde tratan de diferentes sucesos relacionados que fueron impactantes para el público. Y para sumarle obsesión, su vida cambia cuando ocurre un asesinato en su propio edificio y descubren que hay un criminal conviviendo entre ellos.
Si bien parece ser éste el principal problema, la serie también trata sobre la relación entre los 3 personajes principales. Principalmente, lo que más se muestra es la soledad de los personajes. Si bien pertenecen a 3 generaciones diferentes, todos presentan ese miedo a la soledad y encuentran en su relación un refugio.
Disney+: elenco de Only Murders in the Building
- Steve Martin (Charles)
- Selena Gómez (Mabel)
- Martin Short (Oliver)
- Michael Cyril Creighton (Howard)
- Meryl Streep (Loretta)
