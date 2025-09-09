Una de las series más exitosas de Disney +: una comedia criminal que te conquistará con su humor







Una divertida producción protagonizada por Selena Gómez y un elenco de lujo que te mantendrá atrapado.

La divertida serie de Disney + protagonizada por Selena Gomez.

En Disney + existen películas y series para todos los gustos. Una producción que llamó poderosamente la atención del público es, sin lugar a dudas, "Only Murders in the Building". Está protagonizada por Selena Gómez y mezcla drama, comedia y misterio en partes iguales.

La serie ha crecido de manera exponencial y se explica, en parte por la particularidad del género, que mezcla policial con comedia negra de manera tal que el misterio y la tensión no se pierden en la ridiculez de lo insólito. También explora elementos modernos como los podcast y documentales sobre crímenes.

Only Murders in the Building Una serie divertida para ver el fin de semana, en Disney +.

De qué trata Only Murders in the Building, la historia que conquistó a los espectadores La historia se centra en 3 vecinos de un edificio que están obsesionados con el crimen verdadero y comparten un podcast donde tratan de diferentes sucesos relacionados que fueron impactantes para el público. Y para sumarle obsesión, su vida cambia cuando ocurre un asesinato en su propio edificio y descubren que hay un criminal conviviendo entre ellos.

Si bien parece ser éste el principal problema, la serie también trata sobre la relación entre los 3 personajes principales. Principalmente, lo que más se muestra es la soledad de los personajes. Si bien pertenecen a 3 generaciones diferentes, todos presentan ese miedo a la soledad y encuentran en su relación un refugio.

Disney+: tráiler de Only Murders in the Building
Disney+: elenco de Only Murders in the Building
Steve Martin (Charles)

Selena Gómez (Mabel)

Martin Short (Oliver)

Michael Cyril Creighton (Howard)

Meryl Streep (Loretta)

