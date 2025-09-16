Las criptomonedas operan en tensa calma a la espera de la Fed y Bitcoin se mantiene a u$s115.000







Los inversores esperan con ansias la decisión sobre los tipos de la Reserva Federal este miércoles y la conferencia de prensa del titular del organismo, Jerome Powell.

¿Qué puede pasar mañana con Bitcoin? Depositphotos

Las criptomonedas con estabilidad este martes 16 de septiembre. Bitcoin (BTC) opera a u$s115.300 tras subir 0,4% en las últimas 24 horas, según Binance. Mientras, Ethereum (ETH) pone en peligro los u$s4.500 tras ceder prácticamente un 0,5% en ese mismo periodo de tiempo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el resto de las "altcoins" predomina un leve optimismo. Con la excepción de Solana (SOL), que bajó 0,6% en la última jornada, la mayoría de las criptomonedas registra subas que oscilan entre el 0,8% y el 1,2%: Chainlink (+1,2%), XRP (+1,1%), BNB (+0,9%) y Cardano (+0,8%).

Embed

Nervios a la espera de la Fed Los inversores esperan con ansias la decisión sobre los tipos de la Fed este miércoles y la conferencia de prensa del titular del organismo, Jerome Powell. A pesar de que se descarta un recorte, será importante la comparecencia que realice Powell después del anuncio, ya que es posible que de indicios del rumbo que tomará la política monetaria norteamericana hacia delante.

Desde XTB plantearon que "es casi seguro que la Reserva Federal recortará los tipos el miércoles, pero los patrones históricos no garantizan que dicha decisión se traduzca en ganancias a corto plazo en los índices bursátiles".

Y agregaron que "en teoría, un mercado alcista del oro debería respaldar a Bitcoin en el mediano plazo, ya que el precio de BTC está aproximadamente 3 meses por detrás" del metal precioso.

Temas Criptomonedas

Bitcoin

Ethereum