Disney+ presentó el tráiler de su nueva miniserie original Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh que estrena el 15 de octubre exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con tres episodios, y luego, un episodio por semana.
La serie, basada en un caso real, esta inspirada en el popular podcast "Murdaugh Murders Podcast". Esta protagonizada por Patricia Arquette y Jason Clarke.
Maggie y Alex disfrutan de una vida lujosa y privilegiada como miembros de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes. A medida que salen a la luz nuevos detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas generan interrogantes que ponen en peligro todo lo que Maggie y Alex valoran. La serie está inspirada en el popular podcast Murdaugh Murders Podcast.
Elenco de Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh
Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh está protagonizada por Jason Clarke como Alex Murdaugh, Patricia Arquette como Maggie Murdaugh, Johnny Berchtold como Paul Murdaugh, Will Harrison como Buster Murdaugh, Brittany Snow como Mandy Matney y J. Smith-Cameron como Marian Proctor.
La serie es una cocreación de Michael D. Fuller, quien también se desempeña como showrunnner, y Erin Lee Carr. Nick Antosca y Alex Hedlund de Eat the Cat, son los productores ejecutivos junto con Mandy Matney. Es una producción de UCP, una división del Universal Studio Group.
