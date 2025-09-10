El nuevo thriller psicológico de Disney: la miniserie de 6 capítulos con Rodrigo de la Serna como protagonista







Disney sorprende con una serie de suspenso y misterio que mezcla drama y lo sobrenatural en seis episodios intensos junto a Rodrigo de la Serna.

La serie de Disney Los Sin Nombre propone un viaje oscuro y atrapante donde el dolor, la fe y lo inexplicable se entrelazan en cada episodio.

Las producciones de Disney no dejan de sumar apuestas que buscan sorprender al público global. En esta ocasión, la plataforma presentó una serie cargada de misterio, drama y elementos sobrenaturales que promete mantener a la audiencia atrapada desde el primer capítulo.

La miniserie lleva el título Los Sin Nombre y marca un regreso impactante del género psicológico al streaming. Con seis episodios y un elenco encabezado por Rodrigo de la Serna, la ficción combina suspenso con emociones intensas en una historia que explora hasta dónde puede llegar el dolor humano.

Con seis episodios llenos de tensión, la nueva serie de Disney combina intriga psicológica y un elenco de primer nivel liderado por Rodrigo de la Serna.

De qué trata Los Sin Nombre, la nueva serie de Disney + La trama sigue a Claudia, interpretada por Miren Ibarguren, una madre que intenta rehacer su vida tras la desaparición de su hija Ángela. Todo cambia cuando recibe una inquietante llamada telefónica en la que escucha la voz de la niña pidiéndole ayuda, reavivando la esperanza de que continúe con vida.

Para enfrentar este enigma, Claudia se une a Salazar, un inspector interpretado por Rodrigo de la Serna, quien lideró la investigación original, y a Laura, encarnada por Milena Smit, joven marcada por un accidente en el que la pequeña Ángela tuvo un rol clave. Juntos recorren un camino plagado de secretos y giros inesperados.

La historia no solo ofrece un relato policial, sino que incorpora elementos sobrenaturales que ponen en duda los límites de la realidad. Con esta combinación, Los Sin Nombre se posiciona como una de las propuestas más inquietantes dentro del catálogo de Disney+ en este 2025. Disney+: tráiler de Los Sin Nombre Embed - Los sin nombre | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Los Sin Nombre Rodrigo de la Serna

Miren Ibarguren

Milena Smit

Daniel Pérez Prada

Susi Sánchez

Pablo Derqui

Bastien Ughetto

Valentina Gaya-Alicia Bravo

Ana Torrent

Elvira Mínguez

Eva Santolaria

José Manuel Poga

Francesc Garrido

