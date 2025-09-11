"Elio", la película animada de Disney y Pixar confirmó su fecha de estreno en Disney+







La historia espacial de Elio Solís aterriza en las pantallas de todo el mundo, para invitar a las familias a vivir un viaje asombroso al sumergirse en el Comuniverso.

Una nueva aventura animada llega al streaming.

Una galaxia de humor, emoción y aventura llega el 17 de septiembre a Disney+ con el estreno de Elio, la aventura animada de Disney y Pixar.

La historia espacial de Elio Solís aterriza en las pantallas de todo el mundo, para invitar a las familias a vivir un viaje asombroso al sumergirse en el Comuniverso. Elio, un imaginativo fan de los aliens, establece su primer contacto con extraterrestres, que lo confunden con el líder de la Tierra, y hace realidad el sueño de su vida.

De qué trata Elio Durante siglos, los humanos han enviado mensajes al universo en busca de respuestas, en la nueva película de Disney y Pixar ELIO, ¡el universo responde! Esta aventura presenta a Elio, un niño fan del espacio con una imaginación muy activa y una gran obsesión por los extraterrestres. Cuando se encuentra involuntariamente teletransportado al Comuniverso, una organización interplanetaria con representantes de las galaxias de todas partes del universo, Elio se apunta sin dudarlo en esta épica misión. Identificado por error como el embajador de la Tierra para el resto del universo, y sin absolutamente ninguna preparación para esa clase de presión, Elio debe forjar nuevos vínculos con excéntricas formas de vida extraterrestre, navegar una crisis de proporciones intergalácticas y de alguna manera descubrir quién está destinado a ser en realidad.

El capítulo más reciente en el legado narrativo de Disney y Pixar llega a los confines interestelares e invita a la audiencia a ampliar sus horizontes, al mismo tiempo que redescubre el valor de las conexiones aquí en la Tierra, sin necesidad de viajes interplanetarios.

La película cuenta con las voces en inglés de Yonas Kibreab como Elio, Zoe Saldaña como Tía Olga, Remy Edgerly como Glordon, Brad Garrett como Lord Grigon, Jameela Jamil como la Embajadora Questa y Shirley Henderson como OOOOO. La película está dirigida por Madeline Sharafian (MADRIGUERA de Sparkshort), Domee Shi (BAO, RED) y Adrian Molina (coguionista y codirector de COCO), y producida por Mary Alice Drumm (productora asociada de COCO).

