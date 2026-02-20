Para James Cameron, sería "desastroza" adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix

James Cameron escribió una carta argumentando que si Netflix tiene éxito en su oferta por los estudios y negocios de streaming de Warner Bros. , podría causar una enorme pérdida de empleos, cambiar el panorama teatral y dañar el negocio de exportación de películas.

El cineasta responsable de Avatar envió su carta la semana pasada al senador Mike Lee, presidente del subcomité antimonopolio del Senado, y parte de la carta fue replicada por el portal Variety.

"Creo firmemente que la propuesta de venta de Warner Brothers Discovery a Netflix será desastrosa para el negocio cinematográfico al que he dedicado mi vida" , escribió Cameron en la carta. "Por supuesto, todas mis películas también se proyectan en los mercados de vídeo, pero mi mayor pasión es el cine".

Cameron predijo que si el número de películas de gran presupuesto como las que él contrata aumenta, "los cines cerrarán. Se producirán menos películas. La pérdida de empleos se disparará".

“El modelo de negocio de Netflix está en total contradicción con el sector de la producción y exhibición cinematográfica en salas de cine, que emplea a cientos de miles de estadounidenses”, escribió. “Por lo tanto, está en total contradicción con el modelo de negocio de la división cinematográfica de Warner Brothers, uno de los pocos grandes estudios cinematográficos que quedan”.

Cameron también sostiene que las exportaciones de películas de Hollywood se verían afectadas por una fusión entre Netflix y Warner. "Puede que Estados Unidos ya no sea líder en la fabricación de automóviles o acero, pero sigue siendo líder mundial en cine. Eso cambiará para peor".

Cómo siguen las negociaciones entre Warner Bros. Netflix y Paramount

En este momento, Warner Bros. Discovery sigue en juego: la compañía abrió una ventana de siete días para conversaciones con Paramount Skydance, con la aprobación de Netflix, para ver si David Ellison y sus patrocinadores aumentarán su oferta por encima de los u$s30 por acción que han mantenido en sus ofertas más recientes.

Por ahora, la junta de WBD sigue recomendando a los inversores que voten por el acuerdo con Netflix en la reunión especial de accionistas del 20 de marzo. La ventana de negociación con Paramount termina el lunes 23 de febrero, y Warner Bros. Discovery tiene previsto celebrar su llamada de ganancias del cuarto trimestre de 2025 tan solo unos días después, el 26 de febrero, cuando las cosas aún podrían estar en el aire. (Netflix tiene cuatro días para hacer una contraoferta en caso de que Paramount presente una oferta más alta).