Una joya escondida de Netflix: la impactante película con humor ácido que sorprende en la plataforma

Desde que fue agregada al catálogo de Netflix, esta película de comedia negra llamó la atención de todos y fue de lo más visto.

El catálogo de Netflix se renueva constantemente, por lo que es normal que las películas y series más vistas también vayan cambiando de manera rápida. Existe una comedia negra, con tintes de suspenso, que fue estrenada en 2020 y si bien fue medianamente exitosa, desde su aparición en la plataforma se ubicó instantáneamente en el top de lo más visto.

Se trata de "Hermosa Venganza", una película que por su humor ácido y su trama original supo cautivar al público de todo el mundo. Su ambigüedad hizo que fuera atractiva para las personas que disfrutan tanto del terror como de las comedias.

Hermosa Venganza La divertida y tóxica película que está causando furor en Netflix. De qué trata Hermosa venganza, la sorprendente producción que sumó Netflix La película narra la historia de una joven que se propone vengarse de todas las personas que le hicieron daño a lo largo de su vida. Cassie es una joven que trabaja de moza, después de que su futuro como médica se viera frustrado por tener que cuidar a una de sus mejores amigas, que fue víctima de una violación y nadie le creyó.

Cuando ambas eran universitarias, un grupo de amigos violó a Nina, y después nadie les creyó el relato, ni sus amigos ni las autoridades. Después de que finalmente Nina muriera, Cassie se encuentra en la búsqueda de venganza, y su objetivo es encontrar a cada uno de los que deben pagar por lo que hicieron.

Netflix: tráiler de Hermosa venganza Embed - Hermosa Venganza – Trailer Oficial (Universal Pictures) HD Netflix: elenco de Hermosa venganza Carey Mulligan (Cassie)

Bo Burnham (Ryan)

Clancy Brown (Stanley)

Jennifer Coolidge (Susan)

Laverne Cox (Gail)

Alison Brie (Madison)

