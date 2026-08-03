El Instituto Nacional del Teatro abrió el concurso para elegir seis jurados nacionales de proyectos

La convocatoria estará abierta entre el 10 de agosto y el 7 de septiembre. El Instituto Nacional del Teatro seleccionará seis jurados para representar a las regiones Centro, Centro Litoral, Nuevo Cuyo, NEA, NOA y Patagonia durante el período 2027-2029.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la convocatoria del Instituto Nacional del Teatro (INT) al concurso público de antecedentes y oposición para seleccionar seis Jurados Nacionales de Selección para la Calificación de Proyectos , que desempeñarán funciones durante el período 2027-2029.

La convocatoria está dirigida a personas que desarrollen actividades en las distintas disciplinas teatrales, entre ellas teatro en todas sus manifestaciones, títeres, teatro danza, mimo, crítica, investigación e historia teatral. Los cargos corresponden a las regiones Centro, Centro Litoral, Nuevo Cuyo, NEA, NOA y Patagonia y están contemplados en el artículo 14, inciso n), de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800.

El período de inscripción se extenderá del 10 de agosto al 7 de septiembre de 2026 , inclusive. Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma digital habilitada en el sitio web del Instituto Nacional del Teatro , donde cada aspirante deberá registrarse, completar su currículum electrónico, aceptar las bases del concurso y adjuntar en formato PDF la documentación respaldatoria de sus antecedentes académicos y laborales.

La resolución establece que las inscripciones serán recibidas hasta las 18 del último día del plazo previsto. Una vez finalizado el período de inscripción, no se admitirán nuevas postulaciones ni será posible modificar la información presentada o incorporar documentación adicional.

El organismo indicó que, si durante la revisión de la documentación se detectaran observaciones, estas serán notificadas por correo electrónico y deberán ser subsanadas dentro de los dos días hábiles posteriores. Además, aclaró que la presentación de la documentación original será obligatoria cuando el Instituto Nacional del Teatro la requiera , y que el incumplimiento de ese requisito implicará la invalidez de la inscripción y la exclusión del proceso.

La convocatoria también recuerda que regirán las incompatibilidades previstas en la Ley Nacional del Teatro, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y la normativa vigente sobre acumulación de cargos dentro de la Administración Pública Nacional.

Los requisitos para acceder a los cargos, las condiciones de trabajo y el procedimiento de selección fueron establecidos en las resoluciones 438/2026 y 1009/2026 del Instituto Nacional del Teatro. Los cargos serán remunerados, tendrán una duración de dos años y las personas seleccionadas deberán asumir sus funciones el 1° de enero de 2027, salvo que el proceso concursal se demore por circunstancias extraordinarias.

El comité encargado de evaluar a los postulantes estará integrado por María Inés Falconi, Gisela Yvonne Ogas Puga y Martín Eliseo Mendivil, con Omar Javier Álvarez y Carlos Fernando Leyes como reemplazantes en caso de ausencia o remoción de alguno de los miembros titulares.