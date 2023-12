Video: así fue la detención del cantante de Ke Personajes por protagonizar otra pelea en la vía pública

El cantante estaba en la calle, con el torso desnudo, e insultado a las personas que se encontraban allí.

Todo el episodio quedó filmado por un teléfono celular, en donde se observa a Noir tirado en la calle, visiblemente desorientado tras recibir un golpe.

Según relató el dueño de un gimnasio ubicado frente a donde ocurrió el altercado, el cantante de Ke Personajes bajó de su camioneta y con una manopla de metal en sus manos se dirigió hacia el local, insultándolo, amenazándolo y con intenciones de agredirlo.

Fue allí donde el joven trató de defenderse para sacarle la manopla, que finalmente fue secuestrada por la policía.

Los agentes intentaron contener a Noir, quien también comenzó a increparlos, por lo que fue reducido y trasladado a la comisaría de la zona.

Comunicada la fiscal en turno, se dispuso la identificación del acusado y su posterior libertad, tras notificarlo del inicio de una causa en su contra.

La semana pasada el cantante de Ke Personajes protagonizó un escándalo en la vía pública tras pelearse con dos jóvenes que le sacaron fotos y grabaron videos al verlo junto con un amigo en el barrio porteño de Recoleta. Fuentes policiales revelaron a Noticias Argentinas que el hecho se produjo alrededor de las 7:50 en la calle Junín al 1700, hasta donde llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 2A de la policía de la Ciudad por una riña.

kepersonajes2.mp4

Cómo se defendió el cantante en la otra pelea que protagonizó

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, se refirió a una pelea que protagonizó en un boliche hace seis días. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle”, arrancó exponiendo.

En ese sentido, remarcó que solamente reaccionó a un ataque. “Por eso me paré de manos. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer”, escribió el artista en sus redes sociales.