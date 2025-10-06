Vin Diesel habló sobre los rumores de que la película final de "Rápidos y Furiosos" podría ser cancelada

Pasaron dos años desde que se estrenó la última película de la franquicia, "Fast X", con actualizaciones ocasionales sobre cómo están las cosas desde entonces.

Vin Diesel respondió a los rumores de que la próxima película de la saga Rápido y Furioso podría ser cancelada.

Han pasado dos años desde que se estrenó la última película de la franquicia, Fast X , con actualizaciones ocasionales sobre cómo están las cosas desde entonces, incluida la sugerencia de que se estaba programando una fecha de lanzamiento para abril de 2027 en junio.

Sin embargo, un informe reciente del Wall Street Journal sugiere que el futuro de la película es incierto, debido a la falta de un guion completo. Supuestamente, Studio Universal también quiere que se haga por menos de 200 millones de dólares , mientras que el guion actual la sitúa en torno a los 250 millones de dólares.

Las ideas que circulan para hacerla más económica incluyen roles reducidos para algunas estrellas (o no incluirlas en absoluto) y un enfoque menos global, lo que coincide con las afirmaciones de Diesel de que el plan es traer el escenario de la película final de nuevo a Los Ángeles.

La estrella y productor de la saga ahora ha compartido una serie de publicaciones crípticas con referencias a la “creatividad”, ambas con su coprotagonista Michelle Rodríguez , quien interpreta a Letty Ortiz.

“He dicho muchas veces… La creatividad es la clave de todo. Cuando mantienes la integridad, lo demás viene solo. #felizdomingocreativo”, compartió en una publicación el fin de semana.

En una publicación anterior el mes pasado, abordó el futuro de la franquicia y el vínculo “familiar” con los fanáticos.

“Acabo de terminar un día increíble de rodaje con mi acompañante sobre el futuro de Fast …”, comenzó, señalando que Rodríguez y él hablaron del “viaje” que habían realizado a lo largo de los años.

"Lo ha visto todo. Múltiples dueños de estudios, innumerables ejecutivos que van y vienen, diferentes visiones y diferentes voces intentando dirigir este barco. Pero a través de cada cambio corporativo, cada reorganización de la junta directiva, cada nuevo régimen, hay algo que nunca ha flaqueado... ¡la conexión entre la familia Fast y los fans de todo el mundo!", continuó.

"Después de escucharla, algo quedó clarísimo: ella siempre será Letty. Esa autenticidad, esa conexión con algo real, va más allá de las estructuras corporativas y los ciclos de desarrollo. Es lo que más importa. ¿Ese vínculo? Es inquebrantable. Es lo que trasciende las decisiones empresariales y los resultados financieros".

Dirigiéndose a los fans que esperan actualizaciones, Diesel adelantó que "lo que estamos construyendo a continuación honrará todo lo que aman de Fast mientras los lleva a un lugar en el que nunca han estado antes", y agregó: "Porque no importa quién esté firmando los cheques, esta familia les responde... Estén atentos. #FastFamily #Family #NeverGiveUp".