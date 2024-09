Vuelve Linkin Park: nueva cantante, nueva música y gira







"From Zero" será su primer disco desde "One More Light" de 2017, que fue el último en el que participó el fallecido cantante Chester Bennington.

La cantante Emily Armstrong y el compositor y baterista Colin Brittain se unen a la banda.

Linkin Park está oficialmente de regreso con nuevos miembros, un nuevo álbum y una nueva gira mundial.

Ayer 5 de septiembre la banda organizó un evento de transmisión en vivo donde presentaron a dos nuevos miembros: la cantante Emily Armstrong, exmiembro de Dead Sara, y el compositor y nuevo baterista Colin Brittain en lugar de Rob Bourdon.

Con su regreso, Linkin Park también ha anunciado un nuevo álbum, "From Zero". Será su primer disco desde "One More Light" de 2017, que fue el último en el que participó el fallecido cantante Chester Bennington.

"From Zero" se lanzará el 15 de noviembre y ya está disponible para reservar . El álbum se presenta con un sencillo, 'The Emptiness Machine', que ya está disponible en plataformas de streaming y tendrá un video musical poco después de que concluya su evento de transmisión en vivo.

Gira de Linkin Park La banda también ha anunciado una breve gira mundial que constará de seis conciertos en estadios de todo el mundo entre septiembre y noviembre de este año. La gira comenzará en el Kia Forum de Los Ángeles el 11 de septiembre. Otras paradas incluyen Nueva York, Alemania, Londres, Corea del Sur y Colombia. Las preventas para el club de fans del LP Underground de Linkin Park comienzan hoy 6 de septiembre y las entradas generales estarán disponibles a partir del 7 de septiembre a través del sitio web oficial de Linkin Park. Las fechas por ahora anunciadas de la gira '"From Zero" de Linkin Park de 2024 son: 11 de septiembre – Kia Forum – Los Ángeles, California

16 de septiembre – Barclays Center – Nueva York, Nueva York

22 de septiembre – Barclays Arena – Hamburgo, Alemania

24 de septiembre – The O2 – Londres, Reino Unido

28 de septiembre – INSPIRE Arena – Seúl, Corea del Sur

11 de noviembre – Coliseo Medplus – Bogotá, Colombia

