El duro descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Ocupate de ser padre"

La mediática volvió a utilizar sus redes sociales para hablar de la situación legal con el jugador de futbol haciendo mención a la falta de compromiso con sus hijas.

El descargo de hoy en las redes de Wanda Nara viene días después del que hizo el Día del Niño.

Un nuevo capitulo del Wandagate ocurrió este miércoles. Tras la decisión de la Justica de embargar los bienes de Mauro Icardi, agregarlo en la lista de deudores y aplicar una multa por cada día que pase sin pagar, Nara publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Con una historia con fondo negro y letras blancas, la empresaria expresó: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís, yo pago todo con mi trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”.

“¿Tanto te preocupan mis viajes? Ocupate de ser padre de las tuyas. Hace tres días, cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones“, agregó haciendo referencia a una conversación telefónica que tuvieron sin dar demasiados detalles. “Me gusta ser clara y hablar de frente”, finalizó Wanda en sus historias de Instagram.

Wanda historia Instagram El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi. Captura de pantalla El descargo de Wanda contra Icardi por su ausencia en el Día del Niño El descargo de hoy en las redes de Wanda Nara viene días después del que hizo por el Día del Niño. Se trató de un mensaje publicado en su cuenta de X donde la mediática aseguró que sus hijas experimentan sentimientos de abandono frente a la falta de presencia de su padre, Mauro Icardi.

“Ayer fue el Día del Niño… Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer, en el día de ellos, no publicar nada, no hacer un regalo, etc. Ah, pero el nombre escrito, que no falte, en las zapatillas o remera para el show”, comenzó su mensaje.

"No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc; es violencia. Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones. Como si fuera poco, te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles, y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGÁS”, siguió. mensaje Wanda Nara en X El mensaje que dejó Wanda Nara en el Día del Niño contra Mauro Icardi. Captura de pantalla Este martes se conoció que el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió decretar un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de u$s110.000 en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara. La decisión fue firmada el 19 de agosto de 2025 por el juez Adrián Hagopian y responde a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, según el expediente 88891/2024.