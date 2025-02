Wanda Nara ganó el premio a "Mejor Mujer del Año" en Estambul

La empresaria y modelo fue reconocida como "Mujer del Año" en los Best of Europe Awards, un evento que celebró el talento y la moda en Turquía.

Wanda Nara fue galardonada como “Mujer del Año” en los prestigiosos Best of Europe Awards , celebrados en Estambul, Turquía. La mediática, empresaria y conductora compartió su emoción con sus millones de seguidores a través de las redes sociales, hablando de la importancia de este reconocimiento para su carrera.

el-polemico-detalle-el-vestido-wanda-nara-2jpg.webp El look de Wanda Nara para los premios

En la alfombra roja, Wanda deslumbró con un vestido rosa chicle, ajustado al cuerpo y con una larga cola, reafirmando su lugar como ícono de la moda. Al recibir el premio, la conductora expresó a través de Instagram: “Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks”, acompañando su mensaje con fotos y videos de la ceremonia.