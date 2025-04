Wanda Nara podría perder millones por subir contenido en OnlyFans

Wanda Nara.jpg Yanina Latorre contó la millonaria pérdida que tendría la mediática.

La cláusula clave es la exclusividad: “Wanda tiene un contrato de exclusividad, y ahí es donde se equivoca, en el que no puede subir a otra plataforma contenido erótico ni que sea parecida a DivasPlay”, explicó la panelista. Y agregó: “El contrato no es por tiempo, sino por monto de facturación. Hasta que no llegue a los u$s5 millones, no puede dejarlo”.